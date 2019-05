Monza Liceo artistico Valentini Ex Paolo Borsa (Foto by Fabrizio Radaelli)

Ex Borsa alla Villa reale di Monza: in undici si contendono 700mila euro per progettare il recupero Un passo avanti per l’atteso recupero dell’ex Paolo Borsa alla Villa reale di Monza: il Comune ha selezionato i candidati alla progettazione e alla direzione lavori, che vale 700mila euro.

Un nuovo passo verso l’attesissimo recupero dell’ex scuola Paolo Borsa di via Boccaccio, l’edificio fatiscente e chiuso da anni dopo alcuni crolli, ossigeno per il liceo Valentini per gli spazi che potrà tornare a dare all’attività didattica dell’ex Isa. Il Comune ha pubblicato i raggruppamenti di studi di architettura e ingegneria ammessi alla selezione finale per progettare, coordinare e dirigere il progetto.

Un incarico che vale come base d’asta più di 700mila euro: la gara era stata pubblicata lo scorso gennaio con termina la metà di marzo. In queste settimane gli uffici di piazza Trento e Trieste hanno provveduto a esaminare la documentazione delle tredici offerte arrivate a Palazzo (il criterio valido è quello dell’offerta più vantaggiosa economicamente, insomma lo sconto più alto). Ora ci sono altre trenta giorni per eventuali ricorsi sulle esclusioni (una) e poi l’amministrazione comunale sarà chiamata a scegliere il raggruppamento. I dodici selezionati:

1. Arch. Sironi Fabio/ Arch. Dugnani Angelo / Ing. Amigoni Christian/ Dott. Baio Fabio / Ing. Gaffuri Alessandro/ Ing. Murgioni Franco / Cooperativa per il Restauro scpa

2. ETS S.p.A. Engineering and Technical Services / B5 S.r.l. / Poolmilano S.r.l. / M + Associati / Castalia Studio Associato di Geologia / RV Restauri di Marco Virotta

3. Litos Progetti S.r.l. / Arch. Enzo Mugione / Ing. Umberto Sala / Ing. Paolo Angiolini

4. Spinelli Mario/ Consorzio Rete / R2M Solution / Alberto Peruzzini / Cremona Restauri

5. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. – Politecnica/Area Progetti S.r.l. /Monica Endrizzi

6. Sintecna S.r.l. /Studio Pession Associato / A & A Architetti e Associati / Corbellini S.r.l. / Genovese & Associati – Geologia & Ambiente/ Ares S.r.l.

7. Sinergo S.p.A. / Struttura S.r.l. / Cavina Terra Architetti - Cavina Guido / Cavina Terra Architetti - Terra Roberto / Collareda Matteo / Macola Giorgio / Brandoli Matteo / Favaro Andrea

8. Spira S.r.l. / Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. / Bassani Paola/Jurina Lorenzo / Bouhageb Sacha Slim / Radaelli Edoardo Oliviero / Servida Diego / Nunziata Antonetta

9. Studio Amati S.r.l. / SO.CE.CO. Engineering Group S.r.l. / Ditta individuale Sarmati Susanna / Fusina S.r.l.

10. Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati di Carlo Castiglioni, Claudio Castiglioni e Claudio Nardi / Bianchi Attilio / Varese Controlli S.r.l. / Idrogea Servizi Srl / UNASTUDIO professionisti associati Baila Angela e Mazza Lorenzo

11. Studio Valle Progettazioni S.r.l. / Deerns Italia S.p.A. , Nier Ingegneria S.p.A. / Geotecno S.r.l. / Studio Croci e Associati / Oggioni Franco / Tucci Stefano

12. Gnosis Progetti – Gnosis/Archam

