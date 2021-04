Eventuali illeciti di dipendenti comunali, a Vimercate si segnalano online col progetto WhistleblowingPA Il Comune si è dotato di uno strumento per contrastare la corruzione. Si tratta di una piattaforma informatica attivata nell’ambito del progetto WhistleblowingPA già utilizzata anche da altre amministrazioni brianzole.

Segnalazioni via web per eventuali atti illeciti da parte dei dipendenti di Palazzo Trotti. Il Comune di Vimercate mette a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, un nuovo strumento per contrastare la corruzione. Si tratta di una piattaforma informatica attivata nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.

Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare e di dialogare con il ricevente della segnalazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per approfondire ulteriormente la vicenda. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Vimercate (Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione). Questo sistema è già stato adottato nel recente passato anche da altre amministrazioni brianzole.

