Evento spaziale per la scuola di Macherio: nel 2022 collegamento con Samantha Cristoforetti sull’Iss L’istituto comprensivo Rodari di Macherio è tra le otto scuole in Italia che nel 2022 si collegheranno con la Iss nello spazio per dialogare con l’astronauta Samantha Cristoforetti.

È il dirigente scolastico reggente, Gianni Trezzi, ad annunciare che l’istituto comprensivo Rodari di Macherio sarà una delle pochissime in Italia che avrà l’onore di avere un collegamento con lo spazio per parlare con AstroSamantha. In vista della prossima missione dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, i docenti della scuola secondaria Leopardi, lo scorso mese di marzo hanno sottoposto la loro candidatura all’ARISS Europe – Amateur Radio on the International Space Station, elaborando un progetto educativo per poter stabilire un contatto radio con l’astronauta in missione nello spazio.

“Siamo lietissimi di comunicarvi che le scuole selezionate in tutta Italia sono soltanto otto e che il nostro istituto comprensivo rientra proprio tra queste - rivela il dirigente - si tratta di un evento unico che il nostro Istituto intende celebrare attraverso molteplici attività didattiche e proposte educative rivolte all’intera popolazione studentesca (dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria, passando per la primaria), ma non solo: ci piacerebbe che l’evento coinvolga l’intera comunità macheriese e che possa diventare patrimonio del nostro paese, attraverso una serie di serate, laboratori, conferenze, mostre rivolte a tutti nel corso dell’intero anno scolastico”.

La partenza per la Iss di AstroSamantha è prevista per la primavera del 2022 e, presumibilmente, il contatto con la Stazione Spaziale si realizzerà nel periodo maggio-settembre prossimi.

“Vi terremo aggiornati su tutti gli eventi che saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico” conclude il dirigente. Per l’Istituto comprensivo di Macherio quindi un evento davvero spaziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA