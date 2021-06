Evento all’Autodromo Nazionale Monza: Pitlane Gala Dinner sulla pista davanti ai box Torna la cena di gala sulla pitlane del circuito di Monza organizzata dall’Autodromo nazionale in un weekend di nuovo ricco di appuntamenti tra MIMO Milano Monza Motor Show e ACI Storico Festival, alla prima edizione.

Appuntamento sabato 12 giugno alle 20 con il “Pitlane Gala Dinner” di fronte ai box del circuito, a partecipazione contingentata nel rispetto delle disposizioni anticovid vigenti.

Invitati rappresentanti istituzionali, imprenditori del territorio e del mondo dei motori. “Per tutti un’occasione per meglio conoscere le potenzialità dell’Autodromo Nazionale Monza per la realizzazione di qualunque tipo di evento, anche non necessariamente motoristico”, fa sapere l’autodromo in una nota.

