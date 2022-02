Evaso da carcere di Varese, ricercato un barlassinese È ricercato il trentenne di Barlassina evaso con un complice dal carcere di Varese. Erano stati arrestati per una serie di rapine ai danni di case di riposo nel Varesotto.

È riuscito a evadere dal carcere di Varese, insieme al vecchio compagno di disavventure, Anthony Ragona, il 34enne noto tra Barlassina e Cesano Maderno arrestato nel marzo del 2021 per una serie di rapine ai danni di alcune case di riposto del varesotto. Lui e Roberto Nardello, 50 anni di Arcisate, si erano finti dei corrieri e, con la scusa di consegnare alcuni pacchi, avevano minacciato con una pistola i dipendenti di una casa di riposo a Porto Ceresio per derubarli di soldi e valori bollati.

Un’altra volta si erano impossessati di alcuni strumenti utilizzati per il giardinaggio in una casa parrocchiale di Arcisate, in questo caso tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza.

Anthony Ragona

Per scappare dal carcere hanno utilizzato una corda fatta con delle lenzuola e poi hanno scavalcato il muro. Le forze dell’ordine hanno diramato le loro foto segnaletiche e li stanno cercando ovunque, anche al confine con la Svizzera data la vicinanza e la potenziale conoscenza del territorio di uno dei due fuggiaschi.

Prima dell’arresto per le rapine del varesotto, Ragona aveva già avuto problemi con la legge nel 2011 quando era stato preso dai carabinieri in seguito ad una rapina in farmacia armato di coltello insieme ad un amico mentre si trovava in trasferta a Ferrara. All’epoca i due, che cercarono la fuga a bordo di un camper che di certo non poteva passare inosservato, si erano giustificati dicendo di non avere i soldi per andare al mare. In tutto avevano raccattato la somma di cento euro.

