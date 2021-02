Si schianta e provoca una fuga di gas: era evaso dai domiciliari e su un’auto rubata E’ accaduto domenica a Cogliate, protagonista un 31enne italiano che dopo l’incidente è fuggito a piedi ed è stato rintracciato nel pomeriggio e tratto in arresto dai carabinieri di Cesano Maderno.

Evaso per la seconda volta dagli arresti domiciliari ha rubato una vettura per farsi un giro ma, percorse poche centinaia di metri è finito contro un muro provocando anche una fuga di gas. Un’uscita in punta di piedi quella di un trentunenne italiano di nuovo arrestato e denunciato per furto d’auto da parte dei carabinieri di Cesano Maderno.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 7 febbraio quando il 31enne, residente a Cogliate, è evaso dagli arresti domiciliari. Durante la scorrazzata con l’auto rubata ha perso il controllo e nell’impatto ha abbattuto una colonnina di gas metano rendendo necessario l’intervento immediato dei carabinieri e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Ha quindi proseguito la fuga a piedi facendo perdere le sue tracce fino al tardo pomeriggio quando è starò rintracciato dai carabinieri nei pressi della sua abitazione e tratto in arresto.

