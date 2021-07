Europei di calcio: domenica sera la Villa reale di Monza tricolore (ma niente maxischermi) Non ci saranno maxischermi a Monza domenica sera in occasione della finale tra Italia e Inghilterra per gli Europei di calcio, ma la Villa reale tiferà vestendo il tricolore con le luci. Il sindaco invita alla prudenza per gli assembramenti.

«Se dovessimo vincere, come tutti noi ci auguriamo, invito i monzesi a festeggiare sempre mantenendo alta l’attenzione. La campagna vaccinale sta andando avanti molto bene, ma i vaccini da soli non bastano: dobbiamo cercare di abbassare la circolazione del virus, con le sue varianti, anche con i nostri comportamenti virtuosi»: è l’invito del sindaco Dario Allevi ai monzesi in vista della finale degli Europei di calcio, in programma domenica sera tra Italia e Inghilterra.

Il Comune di Monza ha deciso di non installare maxischermi in città («è una scelta di responsabilità») per evitare naturali assembramenti. «I vertici della polizia locale e della protezione civile ci hanno sconsigliato di allestire il maxischermo anche per problemi di ordine pubblico che, in una notte di festa con migliaia di persone davanti a un maxischermo, sarebbe molto difficile gestire».

Come ormai tradizione in particolari eventi, sarà la Reggia a tifare per Monza, vestendo il tricolore con l’illuminazione e rimanendo così, in caso di vittoria, per una settimana.

