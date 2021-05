Estate da ragazzi: l’istituto Artigianelli di Monza prepara il suo centro Un centro estivo all’istituto Artigianelli di Monza: sarà aperto dal 14 giugno al 30 luglio per i ragazzi a partire dagli 11 anni.

Il CiAGi Pavoni, realtà attiva a Monza sin dal 2000 all’interno del progetto educativo dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, prepara il suo centro estivo che sarà aperto dal 14 giugno al 30 luglio per ragazzi a partire dagli 11 anni. Nelle prime due settimane gli educatori accoglieranno i giovani nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 (costo 30 euro la settimana) mentre nel mese di luglio il programma settimanale sarà articolato in due mattine, due pomeriggi e una giornata intera (costo 60 euro la settimana).

Le misure anti Covid e l’organizzazione in piccoli gruppi definiranno l’esatta distribuzione delle giornate. Il centro accoglie sia ragazzi che ragazze con lo scopo di valorizzare le capacità di ciascuno, grazie a un lavoro in cui l’azione educativa è fatta di discrezione e gradualità in un ambiente familiare e gioioso. Un religioso pavoniano assicura la supervisione pedagogica delle attività. Le preiscrizioni si ricevono dal 24 maggio nella sede di via Magenta, 4 oppure contattando i numeri 039-8397453; 366-3541919 o l’indirizzo email: [email protected]

