Estate a Seregno, una pagina facebook con tutti gli appuntamenti Il Comune ha attivato una pagina facebook per raccogliere tutti gli eventi del cartellone di “SEREgno D’Estate” e “Seregno Sport Summer”.

C’è una pagina facebook per sapere cosa fare nelle sere d’estate a Seregno. È stata attivata per raccogliere gli appuntamenti dei due cartelloni di eventi proposti dall’amministrazione comunale per l’estate in città.

“SEREgno D’Estate” è un cartellone di musica (che ospita anche la rassegna JazzIn Seregno), teatro e cinema, “Seregno Sport Summer” è una raccolta di eventi realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche o in collaborazione con loro.

“Entrambi i cartelloni hanno un unico obiettivo: offrire opportunità di vivere una dimensione sociale della città, dimensione che ci è molto mancata a causa della pandemia”, fa sapere il Comune.

Il programma è ancora in fase di definizione, ma tutte le info sono alla pagina “Estate a Seregno” (clicca qui)

I prossimi appuntamenti in città: sabato 19 e domenica 20 giugno al parco Porada, evento di Green Volley organizzato da Asd Majestic; mercoledì 23 giugno Nordic Walking in notturna al parco del Meredo con Gruppo Camosci (partecipazione aperta a tutti); mercoledi 23 giugno in piazza Risorgimento, JazzIn Festival; giovedì 24 giugno in piazza Segni, spettacolo teatrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA