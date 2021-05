Estate a Lissone: centri estivi per i bambini e la novità “Camp” per gli adolescenti con corsi di trap, laboratori, web radio e sport Un’estate esplosiva quella di Lissone, con iniziative per i più piccoli, Centri ricreativi 3-6 anni e 6-10 anni (iscrizioni già aperte) e il “Summer Camp 2021” per pre-adolescenti e adolescenti organizzato dallo Spazio Giovani.

Estate 2021 a Lissone: il Comune apre le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi con due proposte per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Per gli adolescenti, invece, arriva una novità: il camp estivo a suon di rap, trap, sport e web radio.

Per i Centri ricreativi dei più piccoli, entro il 30 maggio le famiglie possono presentare l’adesione tramite lo Sportello Telematico del Comune nell’apposita sezione dedicata ai Servizi scolastici (https://io.comunedilissone.org/activity/51) e completando l’intera procedura on line. Eccezionalmente sarà possibile effettuare la consegna a mano della modulistica negli orari dell’Ufficio Istruzione prenotando un appuntamento ai numeri telefonici 039.7397.333 .257 .228.

I Centri ricreativi estivi saranno aperti nelle settimane da lunedì 5 luglio a venerdì 6 agosto e nella settimana compresa fra il 23 e il 27 agosto. Il Comune però valuterà l’estensione del servizio offerto ai bambini della scuola primaria a partire dal mese di giugno sulla base delle richieste che perverranno in fase di iscrizione.

La quota settimanale è di 60 euro, con possibilità di riduzione del 20% sulla retta del terzo fratello.

I Centri Ricreativi Estivi comunali 2021 saranno quindi due: il primo rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) che verrà ospitato negli spazi della scuola Cagnola di via Marconi; il secondo verrà rivolto ai bambini della scuola primaria (6-10 anni), alla scuola Moro di piazza Caduti di via Fani.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato solo dopo l’avvenuta assegnazione del posto, ed entro la data di inizio dei Centri, utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento PagoPa allegato alla comunicazione di assegnazione.

Il “Summer Camp 2021” per pre-adolescenti e adolescenti è invece una autentica novità dell’estate 2021. Dalla web radio ai laboratori di arte e falegnameria, passando per i corsi di rap/trap e alle attività più prettamente sportive: attività rivolte ai ragazzi fra gli 11 e i 16 anni per vivere un’estate all’insegna del gioco e del divertimento all’interno di un percorso di crescita personale. È promosso da Spazio Giovani in collaborazione e con il contributo del Comune .

«L’idea del progetto è quella di offrire spazi di confronto e di incontro tanto desiderati e auspicati dopo un periodo di restrizioni e di attività svoltesi soprattutto a distanza - affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alle Politiche giovanili Alessia Tremolada - Vogliamo proporre un Centro estivo per adolescenti e pre-adolescenti in cui l’utilizzo della musica e la pratica dello sport diventino occasioni di crescita, di sfida e di ingaggio sia personale che di gruppo». Il “Summer Camp” si terrà a partire da lunedì 14 giugno e fino a venerdì 16 luglio con laboratori pomeridiani dalle 14 alle 18.

Per lo svolgimento del Camp verranno utilizzati spazi attigui alla scuola De Amicis di Santa Margherita; gli iscritti saranno suddivisi in 5 gruppi che si alterneranno negli spazi aperti e coperti del centro sportivo e negli spazi sportivi scolastici.

Il sostegno del Comune si tradurrà nella riduzione della quota di iscrizione: il costo settimanale per i residenti sarà di 40 euro, mentre per ciascun ragazzo il Comune verserà una quota di 35 euro a settimana. È inoltre prevista una riduzione del 10% settimanale nel caso di più fratelli iscritti.

Le pre-iscrizioni e le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on-line mediante la compilazione di un form sul sito di Spazio Giovani (www.spaziogiovani.it) che verrà attivato nei prossimi giorni.

