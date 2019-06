Estate 2019: ecco la mappa delle piscine di Monza e Brianza L’estate è iniziata e come ci si può divertire se non andando in una delle tante piscine - all’aperto ma anche no - di tutta la Brianza? Ecco una semplice e pratica guida per cercare la propria destinazione.

MONZA

C’è il centro sportivo Triante in via Pitagora: è un centro polifunzionale (comprendente anche campi da tennis) con impianto outdoor estivo dotato di vasca da 25 metri, vasca per bambini e solarium con green zone. Qui la stagione estiva è cominciata il 26 Maggio: gli orari piscina estiva sono 10-19 da lunedì a venerdì e 9-19 il sabato e la domenica. Costi: 7,70 euro intero dal lunedì al venerdì e 5 euro ridotto (per bambini fino ai 13 anni e over 65), il sabato e la domenica 8,20 euro e ridotto 6,60 euro. In settimana c’è un ingresso relax dalle 17 alle 19 a 6,60 euro. Possibilità di noleggiare ombrellone e postazione. Informazioni allo 039 744673 o piscinatriante@tiscali.it.

Stagione dall’1 giugno al centro natatorio Pia Grande in via Murri 37. Non ha vasche all’aperto, ma dispone della zona solarium. La vasca da 33 metri apre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 17, martedì e giovedì l’orario è 8.30-17, sabato e domenica 8.30-18.30. La vasca da 25 metri invece, apre lunedì mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20.30, martedì e giovedì dalle 16 alle 20.30 e nel weekend dalle 14 alle 18 30. Biglietto intero 6,20 euro (dai 12 anni compiuti), 3,60 euro il ridotto da 3 a 11 anni e per gli over 65. La struttura è composta da 3 vasche interne e solarium con ombrelloni e lettini. Proposte di camp estivi per i più piccoli: il Blu Camp e il Syncro camp di nuoto sincronizzato. Per informazioni: 039 2848354 o piscinemonza@sportmanagement.it.

A Monza è disponibile anche la piscina del Nei che dispone di una vasca coperta,di una parete di arrampicata e di tre palestre dove si possono fare diverse attività fisiche. Per maggiori informazioni contattate 347.87.04.015 o centromonzanei@sportmanagement.it.

Non aprirà per l’estate 2019 la piscina dell’autodromo nel parco di Monza.

LISSONE

La piscina del Centro Sportivo di Lissone offre una vasca scoperta olimpionica di 50 metri con trampolino, una vasca per bambini con alcuni scivoli e un’ampia area relax attrezzata. La piscina è accessibile durante il periodo estivo ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. L’ingresso intero costa 8 euro in settimana (ridotto 6 per bambini sotto a 130 cm di altezza) e 10 euro sabato e domenica (ridotto 8).

Il centro ha anche campi da tennis coperti e scoperti, tre campi da calcetto, due campi da calcio a 7, un campo da calcio a 11 e una pista per ciclisti. ll Centro Sportivo è in via Francesco Cilea, 2 . Info: 039 262 2048 o www.piscinelissone.it.

MUGGIÒ

A Muggiò lo Sporting Club in via Villoresi 19 ha una vasca da 25 metri coperta e per l’estate organizza l’AcquaCamp per tutti i bimbi nati tra il 2007 e il 2015. La struttura è aperta al pubblico tutta la settimana per il nuoto libero e dispone anche di un giardino e ampi parcheggi interni. Ecco le varie tariffe: ingresso singolo ridotto (fino a 14 anni - oltre 60 anni) 6 euro, ingresso singolo adulti 7,50 euro, orario relax 6,50 euro. Orari di apertura : lunedi 5.40-16/21-23; martedi 5.40-17/ 22-23.30; mercoledi 5.40-17/ 21-23; giovedì 5.40-17/21-23; venerdì 5.40-17/ 21-23; sabato 7.40-10.40/12-19; domenica 9-19. La piscina resterà aperta fino al 3 agosto, data di chiusura, e riaprirà successivamente il 26 agosto. Per maggiori informazioni: 039 792785 o info@clubsporting.it.

BRUGHERIO

A Brugherio l’impianto di via Aldo Moro è gestito da Sport management (come il Pia Grande e Nei di Monza). Dispone della piscina interna da 25 metri, della vasca baby adiacente e una zona “prendi-sole” all’esterno nel verde con lettini. Dall’1 Giugno gli orari saranno: lunedì: 914.30 e 18.30-21.30; martedì: 7-17 e 19.30-21.30; mercoledì: 9-14.30 e 19.15-21.30; giovedì: 7-14.30 e 18.30-21.30; venerdì: 9-17 e 19-21.30; sabato: 9-18; domenica 9-12:30 e 15-18. La struttura organizza corsi estivi di nuoto, fitness e acquafitness e il Blu Camp per i più piccoli. Per informazioni 039 877139 o piscinebrugherio@spormanagement.it.

A Brugherio esiste anche una piscina per i cani. Per il secondo anno di fila alla Officina del Cane in via San Maurizio al Lambro sono aperte a tutti due aree verdi recintate e una piscina attrezzata. “Con la presenza costante di personale del Centro, gli ospiti hanno modo di vivere momenti sociali e di divertirsi giocando in acqua”, spiegano gli esperti. La piscina è disponibile per incontri mirati a un primo approccio all’acqua, ma anche riabilitazioni in acqua con personale specializzato e servizi più mirati. Si accede alla piscina e alle aree verdi acquistando una tessera a scadenza mensile o annuale, ma è prevista anche una quota giornaliera. Info: www.officinadelcane.com

ARCORE

La piscina di Arcore del centro sportivo InSport in via San Martino, per l’estate, propone una piscina da 25 metri all’aperto e una vasca con giochi d’acqua per i bambini, entrambe circondate da un’area verde con solarium, bar e giochi per i più piccoli. E poi campi da calcio e palestra. La vasca esterna è aperta dal 1 giugno al 31 Agosto dalle 10 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30. Dal 24 giugno il lunedì e il giovedì chiuderà alle 21.30. La vasca interna è aperta dal lunedì al venerdì. Disponibilità per corsi di nuoto, acquafitness e palestra, organizza l’InCamp estivo per bambini e ragazzi. Info 039 617831 o arcore@insportsrl.it.

LESMO

A Lesmo c’è La Baia . È in via Petrarca, al fianco della strada provinciale per Casatenovo. Ampia zona scivoli, idromassaggio, giochi d’acqua e vasca per bambini. Ingresso gratis per bambini fino ai 2 anni. Orari dall’8 giugno al 25 agosto: dal lunedì a venerdì 10-19.30; sabato, domenica e festivi 9-19. Dal 26 agosto fino all’ 8 settembre gli orari e le aperture cambieranno, tempo permettendo.

I prezzi: da lunedì a sabato non festivi: giornaliero intero 9,50 euro, ridotto 8 euro. Pomeridiano (dalle ore 13.30) intero 8 euro, ridotto 7 euro. Serale (dalle ore 17) intero 6 euro, ridotto 5 euro. Domenica e festivi: giornaliero intero 12 euro, ridotto 10,50 euro. Pomeridiano (dalle ore 13.30) intero 10,50 euro, ridotto 9,50 euro. Serale (dalle ore 17) intero 8 euro, ridotto 7 euro. Combinazioni per famiglie, è possibile noleggiare sdraio e gazebo. Per info: 039 6064167, info@labaialesmo.it (per info sul centro) o maurizio@labaialesmo.it (per info sulla piscina).

SEREGNO

Centro sportivo della Porada di Seregno, in via Giovanni Colombo 12. È una struttura composta da tre vasche scoperte, una circolare per bambini e due da 50 metri e 25 metri. Dispone anche di ampia zona prato attrezzata con ombrelloni e lettini. Vicino al bar estivo è stata allestita una area bimbi con tappeto elastico. Orari: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30.

Da lunedì a venerdì: giornaliero intero 7,50 euro, ridotto (fino a 13 anni) 6 euro, ridotto (fino a 5 anni) 1 euro. Ingresso pausa pranzo (dalle ore 12 alle ore 14) 4,50 euro. Ingresso serale (dopo le ore 18) 5,50 euro. Sabato e festivi: giornaliero intero 8,50 euro, ridotto 7 euro. Domenica: giornaliero intero 10,50 euro, ridotto 8,50 euro. Per info: 0362 229097 o info@aebonline.it.

CESANO MADERNO

Il centro sportivo Vaghi di via Po a Cesano Maderno, con il suo impianto con copertura mobile, apre il lido estivo. Orari da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19 (dalle 15.30 spazi limitati), sabato dalle 12 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19 fino al 25 giugno. Dal 26 giugno alla fine di agosto da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

Il centro dispone di palestra (e relativi corsi) e centro benessere con thermarium, solarium ed estetica. Info 0362 540278 o cesanomaderno@insportsrl.it .

LIMBIATE

Al Gabbiano a Limbiate in via Del Laghetto 6 ha 4 piscine scoperte, di cui una per i più piccoli, scivoli coperti e scoperti, aree ristoro e parco verde. Offre servizi gratis come il guardaroba custodito, nursery, tavolini, ombrelloni, servizio infermeria, scivoli, trampolini e piattaforme, parcheggio biciclette, parcheggio moto e motocicli. Previsti servizi extra a pagamento. Orari dalle 10 alle 18 dal lunedì al sabato, domenica dalle 10 alle 20. Da lunedì a sabato: giornaliero intero 8 euro (dalle ore 10). Dalle ore 14 alle ore 18 l’ingresso costa 7 euro, 5 euro dalle ore 17 alle 18. Domenica e festivi: giornaliero intero 10 euro (dalle ore 10). Dalle ore 14 alle ore 18 l’ingresso costa 8 euro. Contatti sul sito: www.piscinegabbiano.it.

Sempre a Limbiate, anche il centro sportivo in via Tolstoj offre piscine all’aperto e scivoli. Orario apertura parco dalle 9 alle 20; vasche dalle 10 alle 19. Acquascivoli dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.

Dal 1° giugno fino al 31 luglio i prezzi sono: tariffe settimanali (da lunedì a venerdì) intero (adulti) 9 euro/residenti 8.50 euro, ridotto 7.50/residenti 7 (dai 4 ai 12 anni per over 65 e per tutti gli ingressi dopo le 15,30), famiglia 7/residenti 6.50. Dopo le 17.30: 5 euro. Sabato e domenica: Intero 10 euro/residenti 9.50, ridotto 8.50/residenti 8, famiglia 8/residenti 7.50. Da agosto tariffe e orari cambieranno leggermente. Il centro dispone anche di scuola di nuoto per adulti e ragazzi, inoltre possibili agevolazioni per i residenti. Organizza camp estivi. Info: 02 91472393 e lnx.aqvasport.it/limbiate-home.

LENTATE SUL SEVESO

A Lentate Sul Seveso, la piscina Alte Groane , in via Manzoni 40, offre una vasca al coperto e un grande solarium esterno in un’area verde che si estende per 36mila metri quadrati. Inoltre sono disponibili camp estivi multi sport e di tennis. Per la stagione estiva la struttura propone corsi di nuoto e di acquafitness. Gli orari di apertura sono: lunedì, martedì e venerdì dalle 9,45 alle 22.30, mercoledì dalle 8 alle 22.30, giovedì dalle 9.45 alle 22.30, sabato dalle 8 alle 20, domenica dalle 8.30 alle 20. Per info: 0362 561000 o info@altegroane.it.

VAREDO

La Piscina Lido Azzurro di Varedo, a due passi da Villa Bagatti, ha una vasca olimpionica coperta e altre 2 scoperte con area giochi annessa. È in viale Rebuzzini 20 ed è facilmente raggiungibile con la superstrada Milano-Meda o la Saronno-Monza. La stagione estiva dall’1 giugno al 19 luglio, avrà i seguenti orari: per la vasca interna dalle 9 alle 22 tutti i giorni tranne sabato e domenica (9-19); la vasca esterna aprirà tutti i giorni dalle 10 alle 19, al sabato dalle 9 alle 19:30 e la domenica dalle 9 alle 19. Dal 20 luglio al 8 settembre, la vasca esterna manterrà gli stessi orari mentre quella interna dal lunedì al venerdì sarà aperta fino alle 20. Ingresso feriale 8 euro, dal lunedì al sabato ingresso ridotto (6,50 euro) con ingresso dopo le 15.30. ingresso festivo 10 euro intero e 7 euro ridotto. Previsti anche ingressi pausa pranzo e promozione feriale. Info: 0362 580874 o sul sito www.piscinavaredo.it.

GIUSSANO

Il centro sportivo di via Conciliazione 9 a Giussano ha 3 vasche interne convertibili: d’estate infatti la struttura si scopre interamente. La vasca grande misura 25 metri, il fondo è a scalare con profondità massima di 2 metri. Poi ci sono la vasca media, punto d’arrivo di due acquascivoli coperti in funzione tutto l’anno, e la vasca piccola adatta per i bambini. All’esterno una vasca a solo uso estivo con tre bacini a profondità variabile, acquascivoli e giochi d’acqua. Il centro è dotato di area ristoro, area benessere con sauna, bagno turco ed un’ampia zona relax. Tutti intorno 13mila metri quadri di parco estivo. Parcheggio libero antistante l’ingresso con oltre 200 posti auto. Vasche e acquascivoli aperti da lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 (cuffia obbligatoria), il parco estivo dalle 9 alle 20. Biglietti: 9,50 euro il feriale intero, 8 euro il feriale ridotto fino a 12 anni e over 65. Il prefestivo intero costa 10,50 (9 il ridotto), il festivo 11 euro (10,40). Previste altre fasce d’ingresso e lo sconto del 5% per chi utilizza l app. Nel mese di agosto ingresso gratuito per residenti over 65. Info: 0362 1707199 o giussano@sportactive.it.

PADERNO DUGNANO

A Paderno Dugnano il centro sportivo di via Samuele gestito da Mgm alle due vasche interne (una per i bambini) aggiunge la proposta della vasca esterna con due scivoli e solarium su prato. Dal 2 giugno l’impianto esterno è aperto da lunedì a venerdì dalle 13 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. In settimana orario relax dalle 12 alle 14.30. Ad agosto nel weekend apertura dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero 8.30 euro intero, 6 euro i ragazzi e il ridotto. Possibilità di ingressi per 4 ore e di abbonamenti, anche per la palestra che, come la piscina, continua i corsi anche d’estate. Info: 02 9184989 o paderno@mgmsport.it.

DESIO

Mgm gestisce anche l’ impianto di via Serao a Desio, con le medesime caratteristiche e offerta simile. A Desio la vasca scoperta è aperta fino al 31 luglio dalle 10 alle 19.30 il lunedì e il giovedì, dalle 10 alle 19 il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 19 sabato e domenica. Ad agosto dalle 10 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 9.30 alle 18.30 il sabato e la domenica. Ingresso giornaliero 9 euro l’intero e 6,10 il ridotto (dai 3 ai 14 anni, over 60 e disabili). Previsti biglietti per 4 ore (6 euro e 4,50 euro in settimana, 7 e 5 euro il weekend), relax dalle 12 alle 14.30 in settimana (3,30 euro). Info: 0362 304083 o desio@mgmsport.it.

CONCOREZZO

C’è Acquaworld in via La Pira a Concorezzo che è un centro acquatico aperto tutto l’anno. Offre 1.100 metri lineari di scivoli acquatici di ultima generazione, con partenze e arrivi completamente al coperto, che ne permettono l’utilizzo anche durante la stagione invernale. Un’ampia laguna e vasca a onde ricca di giochi acquatici, cascate, giochi d’acqua e vasche idromassaggio a 33 gradi. La novità 2019 è il mondo dei Corsari.

È aperto da lunedì a giovedì 10-20.30 (apertura vasche esterne e scivoli alle 10.30), venerdì dalle 10-21.30 (apertura vasche esterne e scivoli alle 10.30), sabato 10-00.30 (apertura scivoli alle 10.30), domenica 10-20.30 (apertura scivoli alle 10.30). I costi: in alta stagione e weekend ingresso adulti feriale 20 euro (4 ore) e 24 euro (open), ridotti a partire da 14 euro. Ingresso festivo 24 euro intero e ridotto 16 euro, tutti comprendenti pacchetti promo e sconti. Dal 9 giugno al 10 settembre possibilità di abbonamenti estivi con diverse modalità di utilizzo (open + Spa per il mensile intero) e validi da lunedì a domenica. Info: 039 6043050 o info@acquaworld.it.

BURAGO MOLGORA

Il parco acquatico Oplà Village di Burago Molgora, in via Turati, ha inaugurato l’estate già dal 1° giugno con piscina, prato solarium attrezzato, un ambiente marino ricostruito con una spiaggia in sabbia, numerosi campi da calcio e da tennis, un bar. Diverse le proposte di acquascivoli e giochi per tutte le età, ad esempio il summer sport camp per i più piccoli. E diverse anche le proposte di ingresso a seconda delle fasce d’età: il giornaliero dalle 10 alle 19 prezzo intero, costa 10 euro nei giorni feriali e 12,50 nei festivi. Altre possibilità di ingresso sono al mattino, pomeriggio e pausa relax (12-14 e 17-19) per adulti, ridotto per bimbi nati nel 2015: 2,50 euro.

Ingresso ridotto fino ai 14 anni e over 65 8 euro nei giorni feriali e 9 euro nei festivi. Ingresso gratuito per i neonati (nati dal 2016 al 2018). Previsto sconto di 0,50 per tutti i residenti a Burago. Possibilità di noleggiare ombrellone e lettino. Il centro come ogni anno raccomanda ai minori (2005-2007) non accompagnati di munirsi di liberatoria dei genitori (è sul sito). Il centro informa quotidianamente su facebook delle aperture o chiusure per maltempo. Info: 039 6085821 o info.burago@oplavillage.it.

AGRATE BRIANZA

Anche al Csa Tennis club di Agrate Brianza è possibile passare una giornata all’insegna di sport, bagni e tanto divertimento. Il centro situato in via Dante 110, dispone di una piscina all’aperto di 20x10 metri con una zona idromassaggio, una piccola piscina a parte per i più piccoli e un’ampia zona verde attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni per rilassarsi e prendere il sole. Aperta da giugno fino a metà settembre. Inoltre sono disponibili per gli amanti dello sport 4 campi da tennis, 2 in playit di nuova generazione e 2 in erba sintetica polivalenti (Tennis e Calcetto), di cui 2 con copertura fissa e 2 con copertura esclusivamente invernale; una palestra polivalente (Basket e Pallavolo) con tribuna di circa 300 posti a sedere , un campo da Hockey e pista per il Pattinaggio con tribuna da 100 posti. Info: www.tennisagrate.com

MEDA

A Meda c’è lo Sport village in via Icmesa 25 che è fornita di 2 piscine all’aperto e di un solarium, ma anche di 2 campi da calcetto coperti . Orari di apertura:da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 20.

Prezzi. Giornaliero feriale: intero 8 euro, ridotto (under 13 e over 65) 6 euro. Mattiniero o pomeridiano feriale (fino alle 14-dopo le 14): intero 6 euro, ridotto 4 euro. Pausa pranzo (12-14) 4 euro. Ingresso serale (dalle 17) 3 euro. Ingresso giornaliero festivo: intero 9.50 euro, ridotto 8 euro. Ingresso serale festivo 5 euro . Possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni e di sottoscrivere abbonamenti. Per maggiori informazioni: 349 1117547 o piscinedimeda@gmail.com.

CAVENAGO BRIANZA

Il Nuvola sport village a Cavenago in via De Coubertin 1 offre ai suoi ospiti una piscina da 25 metri con 6 corsie dove è possibile seguire corsi di nuoto singoli o di gruppo per ogni età, ginnastiche in acqua e nuoto libero. La piscina esterna sarà aperta da giugno a settembre tutti i giorni dalle 10 alle 19.Per maggiori info e prezzi contattare info@nuvolavillage.it o 02 95335269.

BARZANÒ

Una menzione fuori provincia per la piscina di Barzanò , in provincia di Lecco, frequentata spesso da monzesi e brianzoli. L’impianto di via Colombo fino al 31 agosto è aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 21, sabato e domenica dalle 9 alle 19. Le tariffe sono le seguenti: feriale 9 euro adulti e 7 euro ridotto, festivo intero 12 euro e ridotto 8,50 euro + possibilità di sconto per famiglie, residenti e pacchetti promo. Ha 6 vasche, 3 scoperte con piscina olimpionica da 50 metri, piscina per i bambini e vasca dedicata agli acquascivoli. All’esterno spazi solarium, green beach e baby beach (a pagamento).

Per segnalazioni e correzioni scrivere una mail a redazioneweb@ilcittadinomb.it con oggetto”PISCINE”.

(* ha collaborato Luca Franzini, III U, liceo scientifico Fermi, Desio)

