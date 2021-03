“Essere Genitori Oggi: vissuti quotidiani e strategie della condivisione”: laboratorio a Seregno “Essere genitori oggi: vissuti quotidiani e strategie di condivisione”. È il filo conduttore del laboratorio proposto dallo spazio Incontatto di Seregno, all’interno del progetto Family Power

Un contenitore all’interno del quale mamme e papà con bambini fino ad un massimo di 3 anni di età si possano confrontare, con tema un modello di genitorialità condivisa. È questa la sintesi dell’ultima proposta di InConTatto, spazio che da un anno e mezzo circa ha sede a Seregno, in via Bottego 12, nel cuore dell’agglomerato urbano del Crocione, e che è nato da una collaborazione tra più soggetti, in primis l’amministrazione comunale e SocioSfera Onlus. Il laboratorio avrà come filo conduttore “Essere Genitori Oggi: vissuti quotidiani e strategie della condivisione” e vede coinvolti, oltre ai soggetti già citati, anche Ats Brianza ed il dipartimento di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca, in qualità di organizzatore, oltre all’asilo nido comunale Aquilone.

Il programma di lavoro è articolato in quattro incontri, tutti con modalità online, che sono stati calendarizzati il 27 marzo, il 17 ed il 24 aprile ed infine l’8 maggio, tra le 10 e le 12. Il compito di condurre gli appuntamenti è stato affidato a Sveva Magaraggia e Maria Grazia Gambardella, docenti dell’Università di Milano Bicocca, che cercheranno di far emergere bisogni, risorse e strategie, che possano consentire alle coppie di interpretare una genitorialità condivisa. La partecipazione sarà gratuita. Gli interessati devono prenotarsi entro il 20 marzo, scrivendo alla mail [email protected] oppure telefonando al 335/ 5687455. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Family Power”, che prevede una sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia.

