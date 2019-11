Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Esselunga, torna “Diamogli una zampa” per gli animali abbandonati: ecco dove a Monza e Brianza Sabato 9 novembre nei supermercati Esselunga torna l’iniziativa “Diamogli una zampa”, la raccolta di alimenti per aiutare gli animali abbandonati organizzata con Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente. Gli store che aderiscono a Monza e Brianza.

Una spesa solidale con cani e gatti meno fortunati. Sabato 9 novembre nei supermercati Esselunga torna l’iniziativa “Diamogli una zampa”, la raccolta di alimenti per aiutare gli animali abbandonati organizzata dalla catena di supermercati con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente.

A Monza e Brianza l’appuntamento è negli store di Desio, Lissone, Monza (via Buonarroti, San Fruttuoso, viale Libertà), Seregno. Partecipano anche le Esselunga di Solaro e Casatenovo. Sono 73 in tutto i punti vendita coinvolti in Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana ( QUI l’elenco completo)

A Monza ospiteranno la raccolta promossa dalla Federazione: i volontari delle circa sessanta associazioni che ne fanno parte, a cominciare dalle fondatrici Leidaa, Lav, Enpa, Oipa, Lndc, posizionati all’esterno della barriera casse, riceveranno le donazioni dei clienti che saranno destinate a sfamare i randagi italiani, con precedenza alle realtà dove il bisogno è maggiore.

In tre raccolte da aprile 2018 sono stati già donati più di un milione di pasti.

