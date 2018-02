Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Soccorsi Brianza incendio Bulgarograsso (Como) (Foto by Edoardo Terraneo)

Esplosione in azienda a Bulgarograsso: soccorsi anche dalla Brianza È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche da Lazzate e da Carate Brianza per un’esplosione che nel primo pomeriggio di mercoledì ha interessato un’azienda che tratta rifiuti speciali a Bulgarograsso, in provincia di Como. Dieci feriti.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche da Lazzate e da Carate Brianza per un’esplosione che nel primo pomeriggio di mercoledì ha interessato un’azienda che tratta rifiuti speciali a Bulgarograsso, in provincia di Como. L’allarme, secondo comunicazione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, è scattato alle 13.56 del 7 febbraio. Meno di un quarto d’ora dopo è stata dichiarata la maxiemergenza con l’attivazione prudenziale di una unità di decontaminazione per il potenziale rischio chimico.

A fuoco tre serbatoi dell’azienda, sul posto numerose ambulanze e l’elisoccorso. Nove i feriti, uno trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Il primo bilancio è stato poi aggiornata a dieci feriti, tre gravi. Evacuate quattro abitazioni.

Nell’esplosione sarebbero state danneggiate anche delle auto parcheggiate e i muri delle case avrebbero tremato.

Le prime verifiche specifiche hanno escluso rischi per la popolazione e l’ambiente.

Soccorsi Brianza incendio Bulgarograsso (Como)

(Foto by Edoardo Terraneo)

