Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il palazzo di via Baldironi dove è avvenuta l’esplosione

Esplode una bombola di gas in un appartamento di Lissone Una bombola di gas è esplosa all’interno di un appartamento in via Baldironi a Lissone.

Esplosione in un appartamento di Lissone: residente illeso. L’episodio si è verificato poco dopo le 17.30 di domenica 9 maggio quando, in via Baldironi, sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco (Aps di Lissone, autoscala da Monza), i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale di Lissone che hanno transennato la zona interessata dall’esplosione avvenuta all’interno di un appartamento posto al terzo piano di uno stabile e causata presumibilmente da una bombola di gas, una di quelle da campeggio contenente del gpl.

La colonna dei soccorsi

I vigili del fuoco sono impegnati negli accertamenti, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, unitamente alla polizia Locale. La zona è stata precauzionalmente interdetta al transito. Diversi testimoni avrebbero udito il fragoroso boato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA