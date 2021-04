Esigenze e disagi dei ragazzi in pandemia: tre serate “Gen-Essere” per genitori a Lissone Torna la rassegna promossa dal Comune di Lissone in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani quest’anno in modalità online tramite diretta Facebook, visibile comodamente anche da chi non è registrato al social network.

Tre serate in diretta Facebook per “conoscere” i propri figli, le loro esigenze e i loro disagi dettati dall’isolamento di questo periodo di pandemia per imparare a comunicare con loro in maniera sempre più efficace. Saranno questi i temi cardine dell’edizione 2021 di “Gen-Essere”, la rassegna promossa dal Comune di Lissone in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani, organizzata per quest’anno nel periodo primaverile.

Ma le novità non si fermano qui: considerata l’emergenza sanitaria, la rassegna andrà in diretta Facebook, visibile comodamente anche da chi non è registrato al social network. Le tre serate saranno raggiungibili sulla pagina Facebook di https://www.facebook.com/inforientagiovani.lissone. Prima serata, giovedì 15 aprile alle 20.45 (orario di inizio di tutte le serate) alla presenza di Antonino Romeo, pedagogista e docente di scuola superiore, che analizzerà “Il mondo attraverso gli occhi degli adolescenti. Corpi, linguaggi, spazi e ritmi oggi”; mercoledì 21 aprile appuntamento con Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, col tema “Urlare non serve a nulla. La fatica delle mamme (e dei papà)” dedicato ai genitori di bambini di età scuola dell’infanzia e scuola primaria; nell’occasione, si tratterà il tema della difficoltà dell’educare i figli piccoli proponendo una buona comunicazione finalizzata alla distinzione tra regole e comandi.

Chiuderà la rassegna giovedì 29 aprile l’ultimo incontro dal titolo “L’età inquieta: il rischio e l’azzardo. Sperimentazione del limite e costruzione dell’identità dei ragazzi” con la partecipazione di Ornella Perego, formatrice e coordinatrice Area promozione salute ATS Brianza, che parlerà della prevenzione e della promozione del benessere negli adolescenti e di come comunicare con loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA