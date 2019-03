Esercitazione della Protezione civile a Verano Brianza: domenica di test sul Lambro A Verano Brianza il campo base per l’addestramento dei volontari della Protezione civile della Provincia MB. Sarà un test su uno scenario idrogeologico dalle 8 alle 16 per 70 volontari. Il presidente Roberto Invernizzi: «Queste esercitazioni sono importanti per garantire la sicurezza dei volontari che possono testare le attrezzature e i mezzi simulando le emergenze».

Domenica 24 la Provincia di Monza e Brianza ha programmato una esercitazione della Protezione civile lungo l’asta del Lambro grazie alla collaborazione delle associazioni e dei gruppi comunali delle tute gialle appartenenti all’area territoriale AT2: Carate Brianza, Albiate, Giussano, Anc Giussano, Veduggio – Renate, Macherio – Sovico, Briosco, Besana Brianza, Verano Brianza, Triuggio.

Il campo base sarà allestito a Verano Brianza – via dei Mulini - dalle 8 alle 16 lo scenario che gli uomini dovranno affrontare sarà quello legato a un rischio idrogeologico. Il presidente della Provincia, Roberto Invernizzi, durante la mattinata visiterà il campo base per portare un saluto ai 70 volontari coinvolti: «La sicurezza sui luoghi di lavoro è il tema al centro dell’attenzione in questo momento dopo le tragedie in Brianza. Ritengo importante che anche i volontari che si dedicano alla Protezione civile abbiano l’occasione di testare tecniche e strumenti sul campo non solo per esercitarsi ma anche per imparare a muoversi in assoluta sicurezza in situazioni di emergenza, dove è necessario imparare a stare in team mantenendo self control. I nostri volontari svolgono un servizio prezioso, dobbiamo garantire loro le migliori condizioni per operare in team».

