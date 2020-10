Esecuzione pena e aggravamento della misura: tre arresti dei carabinieri a Monza, Brugherio e Biassono Si tratta di due italiani, tra i quali una 40enne responsabile di rapina e tentata rapina, e di un 23enne di nazionalità rumena responsabile di diversi furti e condannato ad una pena di 3 anni di reclusione.

Consigli su denunce, segnalazioni: non è passata inosservata, nei giorni scorsi, la presenza della stazione mobile dei carabinieri di Monza, in largo Mazzini. In servizio tre militari. Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai cittadini e contrastare episodi di criminalità in un’area sensibile del centro storico dove transitano anche migliaia di studenti di rientro dagli istituti cittadini. Previsto anche il proseguimento dei servizi dei Carabinieri di quartiere, anche nelle aeree urbane di san Rocco e san Fruttuoso.

Al contempo i carabinieri delle Stazioni di Monza, Brugherio e Biassono hanno eseguito tre arresti. Di una italiana 40enne responsabile di rapina e tentata rapina - nel 2019 in provincia di Milano - che dovrà scontare una pena di 2 anni di reclusione. Di un 54enne, italiano, di Brugherio, a cui è stata aggravata la misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere a seguito di numerose violazioni degli obblighi della misura cautelare. Infine la stazione di Biassono ha tratto in arresto un rumeno 23enne responsabile di diversi furti e condannato ad una pena di 3 anni di reclusione.

Tutte le attività dell’Arma proseguiranno anche nelle prossime settimane (attività repressive in borghese, così come i controlli preventivi) nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinato dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza.

