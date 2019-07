Escursionista brianzolo precipita e muore in Alta Valle Intelvi Un escursionista brianzolo di 74 anni è morto in Alta Valle Intelvi: era disperso da martedì sera, è stato ritrovato senza vita in una zona impervia nella notte tra mercoledì e giovedì.

Un escursionista brianzolo di 74 anni è morto in Alta Valle Intelvi: era disperso da martedì sera, è stato ritrovato senza vita in una zona impervia nella notte tra mercoledì e giovedì. Un tragico incidente: l’uomo, di Concorezzo, è precipitato in un dirupo trenta metri sotto al livello del sentiero in località Casa Mara, dove è stato individuato dagli uomini del Soccorso alpino.

Martedì sera non era tornato in albergo ed era scattato l’allarme alle forze dell’ordine. Mobilitati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

