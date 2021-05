Escursione nel parco di Monza alla scoperta dei girini e rane, proposta per creare stagni stabili per la biodiversità Il Comitato per il Parco di Monza organizza un’escursione serale alla scoperta degli anfibi presenti nel parco di Monza. E fa una proposta al Consorzio: creare piccoli stagni stabili per favorire la presenza di tanta biodiversità.

Un’escursione serale alla scoperta degli anfibi presenti nel parco di Monza. Venerdì 4 giugno il Comitato per il Parco di Monza organizza una passeggiata per vedere da vicino le pozze più o meno stabili presente in tutta l’area, in vista anche di una proposta da presentare al Consorzio: creare piccoli stagni stabili per favorire la presenza di tanta biodiversità.

L’appuntamento è alle 18.30 davanti alla porticina delle Grazie Vecchie. All’iniziativa possono partecipare solo venti persone. Le prenotazioni vanno inviate all’indirizzo mail: [email protected] . L’uscita è gratuita ma può essere versato un contributo libero e volontario per l’assicurazione.

Ai partecipanti sarà distribuito un opuscolo su Parco e Villa Reale, realizzato e stampato dal Comitato. Sono consigliate scarpe comode e adatte a un’escursione. Meglio dotarsi di una torcia elettrica. Non sono ammessi cani e altri animali domestici.

Barattieri all'opera nel parco di Monza

Nel frattempo, nel pomeriggio di lunedì alcuni volontari del Comitato trasferiranno i girini di rospo smeraldino presenti nella pozza del Mirabello, che si sta prosciugando, a quella della zona Molini di San Giorgio. I piccoli animali stanno crescendo: sono spuntate le zampe posteriori e in sette-dieci giorni dovrebbero diventare rospi a tutti gli effetti. Per questo è necessario che la pozza che li accoglie sia in condizioni ottimali.

