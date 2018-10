Escherichia coli in una formaggella, richiamato un lotto di prodotto da un’azienda di Nova Milanese Rischio microbiologico per contaminazione da Escherichia coli. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di Formagella a marchio Società Agricola F.lli Ponti che ha sede a Nova Milanese.

Rischio microbiologico per contaminazione da Escherichia coli. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di Formagella a marchio Società Agricola F.lli Ponti. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è venduto in pezzi da 2,5 kg, con il numero di lotto 06-28/08/2018e la data di scadenza 29/10/2018. Il formaggio richiamato è stato prodotto dall’azienda Agricola F.lli Ponti nello stabilimento di via Privata Delle Industrie n 7, a Nova Milanese. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, il Ministero della Salute raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto del medesimo lotto di appartenenza, di non consumarlo ma riconsegnarlo alla Società Agricola F.lli Ponti.

