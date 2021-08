Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Eroina, hashish e le bici degli spacciatori sequestrate dai vigili nel Parco delle Groane Dopo il primo maxi pattugliamento, le polizie locali dei Comuni del Parco delle Groane hanno sequestrato eroina, hashish e le biciclette usate dalle spacciatori.

Grandi numeri per il primo giorno di pattugliamenti antidroga nel parco delle Groane promosso dai comuni di Limbiate (capofila), Solaro, Cesate, Senago, Bovisio Masciago e Ceriano Laghetto e finanziato da Regione Lombardia. «Grazie all’attività di uno specifico nucleo composto da sei equipaggi dislocati nel Parco - commenta Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale -, è stata sequestrata eroina ed hashish, sono stati recuperati numerosi velocipedi utilizzati dai pusher per i loro spostamenti, raccolto materiale verosimilmente di provenienza furtiva ed al termine dell’operazione è stata bonificata l’area».

«Il protocollo d’intesa siglato da Regione Lombardia e i Comuni del Parco - evidenza l’assessore - continua a dare risultati importanti. Un altro intervento, che segue un servizio analogo dei giorni scorsi, a conferma dell’efficacia dell’accordo siglato recentemente in Giunta regionale per la realizzazione di servizi integrati di sicurezza urbana, in particolare il contrasto allo spaccio di droga, sul territorio del Parco delle Groane».

