I ragazzi dell'Equipe e Fulvio Fretto un mercoledì in zona rossa (Foto by Cristina Marzorati)

Equipe 2000, così nasce il team che ripulisce il Villaggio Snia Il presidente dell’Equipe 2000, commerciante ambulante fermo per la zona rossa, ha contattato i ragazzi della squadra per coinvolgerli: si sono presentati in 10 e hanno ripulito il quartiere della Snia a Cesano Maderno.

Lui non può lavorare, in zona rossa gli ambulanti non alimentari sono bloccati; loro non possono giocare, l’attività sportiva amatoriale è congelata, insieme sono la prova che anche nella pandemia c’è qualcosa di buono.

Stupisce ancora una volta Fulvio Fretto, presidente della società di calcio e pallavolo “Equipe 2000” dell’oratorio Villaggio Snia a Cesano Maderno, titolare di un banco d’abbigliamento.

La scorsa settimana ha contattato una manciata dei suoi ragazzi dell’Equipe e alla fine si sono presentati in 10. Per sconfiggere l’isolamento e soprattutto la noia insieme hanno pulito il quartiere. Suddivisi in gruppi al massimo di tre persone, mascherina e ben distanti uno dall’altro hanno riempito 12 sacchi d’immondizia, tanta plastica, anche mascherine e bottiglie di vetro.

Il significato dell’iniziativa lo ribadisce Fretto: «Sono adolescenti, non bisogna solo giudicarli, dobbiamo anche coinvolgerli».

Già perché questi ragazzi davanti a un computer in perenne Dad non possono incontrarsi, divertirsi riunendosi in compagnia o scorrazzare in sella al motorino.

La loro unica valvola di sfogo, in particolare al Villaggio Snia, era rimasta l’attività sportiva proposta dall’Equipe 2000, ma in una Lombardia in zona rossa non c’è spazio per gli adolescenti e le loro esigenze.

«Quando torneremo a una situazione più sicura, ho promesso ai ragazzi che potranno girare un video musicale, magari in oratorio – spiega Fretto – È un loro desiderio, sognano di avere migliaia di visualizzazioni sui social».

