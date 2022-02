Villa reale in viola (Foto by Fabrizio Radaelli)

Epilessia: un giorno di informazione con gli esperti del San Gerardo e la Villa reale di Monza viola per sensibilizzare Lunedì 14 febbraio è anche la Giornata internazionale dell’epilessia: un progetto di informazione con il centro specialistico del San Gerardo di Monza e la Villa reale viola per la sensibilizzazione.

Lunedì 14 febbraio non è solo san Valentino, ma è anche la giornata internazionale per l’epilessia. Per sensibilizzare i cittadini e per dare informazioni certe sulla malattia, la sezione di Monza e Brianza dell’associazione Elo (Epilessia Lombardia onlus) in collaborazione con il Centro regionale epilessia dell’ospedale San Gerardo “apre” lunedì prossimo dalle 10 alle 16 una linea telefonica ad hoc.

Chi contatterà il numero 039.2333617 potrà parlare con l’équipe medica del Centro per chiarire eventuali dubbi, chiedere consigli e spiegazioni su questo disturbo del sistema nervoso dovuto a un’improvvisa irritazione di una o più zone del cervello che perdono momentaneamente il proprio normale funzionamento. L’epilessia colpisce circa l’1% della popolazione. In Lombardia sono più di 90.000 le persone affette.

L’associazione Elo agisce per supportare e tutelare le persone epilettiche e le loro famiglie promuovendo anche iniziative per la prevenzione e la cura della malattia stessa e favorendo un approccio culturale privo di pregiudizi sociali e discriminazioni. L’associazione è presente a Monza nel Centro regionale di epilessia dell’ospedale al terzo piano della palazzina accoglienza e dal 2007 ha attivato uno sportello di ascolto gestito da Nunzia Lo Russo, volontaria e responsabile della sezione, il primo e il quarto giovedì del mese.

Al servizio possono accedere pazienti e cittadini del territorio. Ci sono, inoltre, gruppi di auto-mutuo-aiuto attivati in collaborazione con la direzione generale dell’ospedale che mette a disposizione tutto l’anno una sala convegni nella palazzina Villa Serena ai pazienti e ai loro familiari. Gestiti da Nunzia Lo Russo e Fabrizio Bianchi, in qualità di facilitatori, i gruppi accolgono una media di 15-20 partecipanti alla volta. Info: tel. 393.9239577.

Lo stesso giorno la città di Monza partecipa alla campagna di sensibilizzazione #iovedolestelle, mettendo a disposizione il suo monumento più simbolico, la Villa reale. Lunedì 14 febbraio si tingerà di viola in occasione della “Giornata Internazionale dell’epilessia”.

