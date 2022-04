Enpa Monza, le storie a lieto fine di Luna, Groucho e Yoghina (e altri cani anziani in attesa) Diverse storie a lieto in casa Enpa Monza con cani anziani protagonisti di belle adozioni. E altri in attesa di trovare una casa. Intanto l’Ente torna in piazza con i banchetti per Pasqua.

Hanno finalmente trovato una famiglia Luna, Groucho e Yoghina, tre cani un po’ avanti con l’età, ospiti del rifugio Enpa di Monza. Ma vi sono altri cani “diversamente” giovani che cercano una nuova casa.

Luna è un golden retriever di 11 anni, il cui proprietario, per problemi di lavoro, non era più in grado di seguirla. I volontari Enpa, prima di farle vivere l’esperienza del canile, hanno deciso di metterla sulla pagina Facebook. Una scelta azzeccata. Una famigliola (mamma, papà e bimba) ha avuto un colpo di fulmine e ha deciso di portarla a casa e donarle l’affetto di cui aveva bisogno. Groucho, quasi 9 anni, è uno degli ultimi breton provenienti dalla sezione Enpa di Pavia dove era arrivato in seguito a un maxi sequestro in un allevamento lager. Il suo affido ha il sapore di una favola: una signora lo ha scelto per fare compagnia alla sua mamma, affetta dal morbo di Alzheimer. Timido di natura, Groucho ha vinto la sua riservatezza, si è inserito perfettamente nel nuovo contesto. Gioca, sta vicino alla sua anziana nuova padrona e ha conquistato pure la badante.



Altri tre cani di otto anni stanno aspettando nel loro box di via san Damiano un lieto fine: sono Bahamas, Roy e Bruce. Bahamas e Roy sono due american staffordshire, mentre Bruce è un bel rottweiler. Le loro storie si possono leggere sul sito dell’ente.

Per conoscere da vicino le attività Enpa e per imbandire una tavola pasquale senza consumare carne di agnello e capretto l’Enpa brianzolo organizza il suo tradizionale banco pasquale in centro Monza. Per tutta la giornata di sabato 9 e domenica 10 aprile, dalle 9.30 alle 19 con orario continuato, i volontari saranno presenti in via Italia, a due passi da Largo Mazzini. Un altro banco sarà allestito al rifugio di via San Damiano 21 nei normali orari di apertura, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.

