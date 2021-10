Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ennesima lite con la mamma invalida, i carabinieri di Seregno arrestano un 38enne L’uomo, già noto alla giustizia, lo scorso gennaio, nel corso di un altro violento litigio, avrebbe lesionato la milza alla donna, 72enne.

Se la sarebbe presa con la mamma di 72 anni e la sorella di 49, entrambe invalide, alla seconda avrebbe anche dato uno schiaffo. Così un 38enne è stato tradotto in carcere, a Monza. Celibe, disoccupato, già noto per vari reati contro il patrimonio e contro la persona, si era già reso protagonista di altre aggressioni nei confronti della madre. In un’occasione - dicono i carabinieri - le aveva addirittura lesionato la milza. Nell’ultima, a gennaio, dopo averle chiesto dei soldi senza ottenerli, l’avrebbe minacciata di morte con insulti e sputi e lancio di oggetti.

Precedenti che hanno fatto scattare l’arresto dopo l’ultima lite, nella serata di lunedì: il motivo scatenante della sua ira sarebbe stato l’esito negativo di un colloquio di lavoro per il quale l’uomo ha accusato la madre. La donna attorno alle 21 ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La centrale operativa dei Carabinieri di Seregno ha subito inviato una pattuglia per accertare la situazione.

Giunti sul posto i militari hanno trovato il 38enne: «che inveiva minacciosamente con urla, insulti e minacce di morte contro la madre, invalida, affetta anche da insufficienza respiratoria e per questo supportata da ossigeno, e con la propria sorella di 49 anni, anch’essa affetta da invalidità, che aveva anche colpito con uno schiaffo». C’erano vari oggetti a terra tra cui un quadro in frantumi. Riportata la calma e ricostruita la situazione il 38enne è stato tradotto alla casa circondariale.

