Emergenze, alla Villa reale di Monza la celebrazione dei 30 anni del sistema 118 Domenica 27 marzo alla Villa reale di Monza uno shooting fotografico ha immortalato i trent’anni del 118 brianzolo nell’ambito dell’iniziativa organizzata a livello nazionale. Presente anche la Porsche Panamera confiscata alla criminalità e affidata ad Areu per il trasporto di organi.

Mezzi di soccorso di Areu e delle associazioni di volontariato schierati davanti alla Villa reale di Monza per festeggiare il trentennale di fondazione del 118, il sistema di emergenza territoriale. L’appuntamento è stato domenica 27 marzo, alla mattina, sul piazzale dell’avancorte.

Presenti delegazioni di Croce rossa, Croce bianca, Areu con l’ospite speciale: la Porsche Panamera entrata in servizio a inizio marzo, confiscata alla criminalità e in assegnazione provvisoria al Consiglio regionale che l’ha destinata in comodato d’uso gratuito alll’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza per il trasporto degli organi.

Insieme ai soccorritori c’erano Riccardo Stucchi, medico, e Diego Saggiante, infermiere, rispettivamente direttore e coordinatore del 118 Monza e Brianza.

Trentennale 118 alla Villa reale - foto per concessione di Enrico Ghidini

Uno shooting fotografico ha immortalato i trent’anni del soccorso brianzolo nell’ambito dell’iniziativa organizzata a livello nazionale dalle società scientifiche SIEMS e SIIET per l’anniversario del sistema di emergenza istituito il 27 marzo 1992 con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell’ambito dei festeggiamenti diversi luoghi simbolo sono stati illuminati di blu. Tra questi il Comune di Villasanta, la sede della Croce bianca di Giussano e Palazzo Lombardia, sede della Regione.

Trentennale 118 la sede della Croce Bianca Giussano illuminata di blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA