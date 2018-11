Emergenza maltempo: anche la protezione civile di Monza in Veneto per aiutare all’emergenza maltempo. Il responsabile Mario Stevanin è stato a Taibon Agordino in provincia di Belluno. «Orgogliosi» dicono il sindaco Allevi e l’assessore Arena.

L’appello dell’Anci per il Veneto colpito dall’emergenza maltempo non è rimasto inascoltato. La Protezione Civile di Monza ha risposto alla richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani per il reperimento di personale tecnico e amministrativo in grado di dare supporto ai Comuni coinvolti.

Monza Protezione civile in provincia di Belluno Emergenza maltempo

Per una settimana il responsabile della Protezione civile Mario Stevanin è stato nel comune di Taibon Agordino, in provincia di Belluno, per aiutare “a svolgere i necessari sopralluoghi, valutare e stimare i danni ed espletare le necessarie attività di supporto al COC e all’ufficio tecnico per adottare atti di urgenza, rimuovere pericoli imminenti e ripristinare strutture ed edifici danneggiati” fa sapere il Comune di Monza.

«Siamo orgogliosi di mettere a disposizione delle comunità colpite dal maltempo le professionalità e il know-how maturato dal personale del Comune di Monza, è un esempio di collaborazione istituzionale e di sussidiarietà di grande rilievo», hanno spiegato Il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Federico Arena.



