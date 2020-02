Monza Parrocchia Sacra Famiglia Cederna: messa in diretta web per l’emergenza Coronavirus (Foto by Fabrizio Radaelli)

Emergenza Coronavirus e fede, la messa del Mercoledì delle ceneri in diretta web dalla parrocchia di Cederna - VIDEO LEGGI Aggiornamenti - Con la comunità pastorale San Francesco di Cederna, Monza si iscrive alla messa in diretta web per raggiungere i fedeli oltre l’emergenza Coronavirus e nonostante il divieto di celebrare qualunque funzione religiosa fino alla prossima domenica. Segui anche da qui la funzione del Mercoledì delle ceneri.

Monza si iscrive alla messa in diretta web per raggiungere i fedeli oltre l’emergenza Coronavirus e nonostante il divieto di celebrare qualunque funzione religiosa fino alla prossima domenica: la comunità pastorale San Francesco mercoledì sera manda in onda in diretta sul proprio canale Youtube la funzione del Mercoledì delle ceneri, concelebrata da tutti i sacerdoti della comunità pastorale, dai diaconi e presieduta dal parroco, don Giuseppe Reduzzi. La celebrazione si svolge nella parrocchia di Cederna.

L’idea viene replicata giovedì 27 febbraio alle 21 per l’adorazione eucaristica, venerdì per la diretta della predicazione straordinaria in occasione del primo venerdì di quaresima (ore 21). E per la messa delle 10.30, celebrata domenica 1 marzo sempre dalla parrocchia Sacra Famiglia di Cederna.

«Naturalmente le celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse e saranno presenti esclusivamente i celebranti e i tecnici necessari – precisano dalla chiesa di Cederna - Nonostante le disposizioni di questi giorni che dobbiamo osservare per il bene comune, abbiamo comunque voluto offrire un’occasione per sentirci comunità nonostante i divieti imposti dall’ordinanza».

Sullo stesso canale Youtube è possibile trovare i video di don Crimella, che sta guidando il corso biblico del ciclo Bereshit.

LA MESSA IN DIRETTA

