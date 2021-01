Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Massimiliano Rossin)

emanuele fiano (Foto by Massimiliano Rossin)

Emanuele Fiano, il figlio della Shoah: incontro online con il Pd di Besana A poco più di un mese dalla scomparsa del padre Nedo, Emanuele Fiano sarà in diretta il 31 gennaio con il Pd di Besana per parlare del suo libro e della “eredità di un figlio della Shoah”.

Il centrosinistra di Besana in Brianza ospita (virtualmente) Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico. Domenica 31 gennaio dalle 21, live sulla pagina Facebook del Pd besanese, l’onorevole interverrà sul tema “Dalla memoria privata alla costruzione di una pubblica coscienza democratica e antifascista”.

Fiano ha dato di recente alle stampe “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah” (Edizioni Piemme, 2021) con prefazione di Liliana Segre: il padre è Nedo Fiano, scomparso poco più di un mese fa, storico testimone della Shoah in Italia come ex deportato. Nel libro ripercorre la storia della sua famiglia, raccogliendo il testimone di una memoria preziosa e sviluppando una riflessione attuale sugli orrori derivanti dalla Shoah, vissuta appunto da suo padre Nedo, superstite di Auschwitz morto il 19 dicembre scorso.

L’iniziativa di domenica 31 è organizzata dal Pd di Besana in Brianza e dalle civiche BesanAttiva e Besana4future.

