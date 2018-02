Elisoccorso a Cogliate per un uomo caduto da una scala Stava salendo sul tetto di casa per dei lavori quando, per cause da accertare, è caduto impattando violentemente al suolo. Un volo da circa cinque metri. Paura nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio a Cogliate.

Stava salendo sul tetto di casa per dei lavori quando, per cause da accertare, è caduto impattando violentemente al suolo. Un volo da circa cinque metri. Paura nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio a Cogliate. Sul posto si sono portati un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso. L’uomo è apparso cosciente e da via Tagliamento è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

