Elisoccorso a Brugherio per una bambina morsicata da un cane

Elisoccorso a Brugherio nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre. È atterrato in aiuto di una bambina di sei anni ferita dal morso di un cane. L’allarme è scattato poco dopo le 17 nel parco di Villa Fiorita, in centro. Sul posto si sono portati la polizia locale e mezzi di soccorso, l’elicottero invece è stato fatto atterrare nell’area verde di via Turati al di là d viale Lombardia dopo aver fatto scendere il personale. Molti brugheresi hanno assistito alle operazioni.

La bambina, soccorsa in codice giallo, è stata trasportata dal parco all’elisoccorso e poi portata all’ospedale Niguarda di Milano per gli accertamenti. I vigili dovranno ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.



