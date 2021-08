Elezioni, ViviVerano pronta a presentare la lista che appoggia Samuele Consonni La lista civica ViviVerano, che sostiene la candidatura a sindaco a Verano Brianza di Samuele Consonni ,è pronta a svelare i nomi dei componenti.

ViviVerano scalda i motori. La lista civica che appoggia la candidatura a sindaco di Samuele Consonni presenta la squadra in corsa alle prossime elezioni martedì sera, 31 agosto. L’appuntamento è alle 20.45 nel teatrino della scuola primaria. Nel rispetto della normativa gli ingressi saranno limitati, una cinquantina i posti disponibili. Dal vicesindaco in carica nessuna anticipazione. L’unico nome per ora certo è quello dell’attuale sindaco Massimiliano Chiolo che nei mesi scorsi aveva anticipato l’intenzione di fare un passo indietro per motivi di salute. La squadra di ViviVernao sarà composta in egual misura da uomini e donne, sei per parte.

