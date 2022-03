Elezioni, Montorio si presenta: «Io, ex del M5S conquistato da Lesmo Amica». In corsa anche Desiderati, Zita e Ghezzi. Spunta il quinto candidato? Francesco Montorio, candidato sindaco per la civica di centrosinistra Lesmo Amica, si è presentato alla stampa. Intanto proseguono le trattative nel centrodestra, dove attualmente ci sono altri tre candidati in corsa. E un quinto potrebbe spuntare al centro.

Lesmo Amica cerca continuità, punta sull’innovazione dopo 10 anni di amministrazione e per farlo in vista delle elezioni sceglie Francesco Montorio come candidato sindaco, che auspica di «fare qualcosa di ottimo per Lesmo». Il 61enne, ex Cinque Stelle, si è presentato sabato mattina 12 marzo nelle ex scuole elementari di piazza Dante insieme al sindaco Roberto Antonioli e al suo vice Pino Franchini. «Mi sono avvicinato a Lesmo Amica – ha detto Montorio – perché ho trovato in questo gruppo una grande partecipazione, un coinvolgimento e una lista veramente civica senza lo zampino dei partiti. Avevo cominciato dando una mano al questa realtà, che mi ha fatto sentire subito accolto e ci tengo a sottolineare che non sarò un uomo solo al comando, ma sarò parte di una grande squadra che unisce esperienza e novità».

A spiegare come la scelta sia caduta su di lui è stato Franchini: «Francesco lo conoscevamo perché aveva tenuto dei corsi di formazione in Comune tra i dipendenti e ha quella capacità di tenere insieme le persone e farle collaborare. È una persona molto preparata che ci darà continuità e innovazione portando avanti i progetti che abbiamo messo in campo – ha detto il coordinatore di Lesmo Amica -. Abbiamo fatto anche autocritica dei nostri errori tra cui la scarsa comunicazione su cui dobbiamo lavorare di più. Chi pensa che in tutto questo tempo non abbiamo fatto nulla dico che la nuova illuminazione del paese, le ciclabili e il centro civico anche se non sono ancora effettivamente realizzati per noi sono già storia».

Ammesso e non concesso che tutto ciò diventi realtà il candidato sindaco ha già le idee chiare sul futuro: «Oltre a tutti gli interventi programmati sul territorio ci impegneremo per aprire l’area cani vicino al PalaIlpra, costruire la nuova piazza Dante confidando che nei prossimi 5 anni possano almeno cominciare i lavori – ha dichiarato Montorio -. Inoltre vorrei istituire “Il caffè col sindaco” confrontandomi con i cittadini e delegare uno dei consiglieri per quelle che sono le piccole cose come tagliare una siepe o aggiustare un tombino». La sfida per Lesmo Amica è anche quella di far conoscere il suo candidato sindaco. «È un po’ come nel 2012 quando mi sono presentato io alle urne – ha affermato Antonioli – e per questo ci sforzeremo al massimo». Tra l’altro Antonioli, Franchini e l’assessore Giuseppe Adamino rimarranno nella squadra della lista di centrosinistra che subirà un profondo restyling.

Intanto negli altri schieramenti non ci sono ad ora grosse novità. Nel centrodestra si aspetta che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia trovino la quadra tra l’ex borgomastro Marco Desiderati e il capogruppo Luca Zita di Lesmo al Centro che ha incassato il placet del partito di Giorgia Meloni. Tino Ghezzi procede con la sua civica Idea Lesmo. Infine l’area cattolica del paese ha sondato la disponibilità di Vincenzo Zabai noto amministratore condominiale per guidare il gruppo, ma sembra poco interessato alla proposta.

