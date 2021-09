Elezioni: la campagna elettorale di Matteo Salvini a Desio e Biassono Qualche fischio a Desio durante il discorso, bagno di folla a Biassono con sostenitori arrivati anche dal circondario per il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini che mercoledì è arrivato in Brianza.

Qualche fischio a Desio durante il discorso, bagno di folla a Biassono con sostenitori arrivati anche dal circondario. Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini mercoledì è stato in Brianza per la campagna elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre a sostegno dei candidati Simone Gargiulo e Luciano Casiraghi.

A Desio è arrivato all’ora di pranzo, accolto in piazza Conciliazione da un buon numero di applausi. Si sono sentiti però anche alcuni fischietti fatti risuonare durante l’intervento dal palco. “Sono usciti dall’asilo?” ha chiesto Salvini e poi “Rigore!”.



Biassono l’ha atteso nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, dopo una trasferta in provincia di Bergamo a Cologno al Serio (e prima di partire per la Calabria). Qui, dove la Lega è al comando da 25 anni, ci sono stati solo applausi. E tanta emozione sul palco da parte del candidato Casiraghi.

In entrambi gli interventi ha insistito sui temi più caldi: no al ddl Zan, no allo ius soli, non alla liberalizzazione delle droghe leggere. Poi se Desio, ha detto, “deve cambiare aria”, a Biassono ha sottolineato la scelta di chi, di recente, è uscito dal partito perché “i veri leghisti stanno con la Lega”. Presenti anche il monzese Marco Mariani e il besanese Alessandro Corbetta, entrambi consiglieri regionali.

