Elezioni 2019: seggi aperti a Lesmo alla scuola elementare di via Veneto, si vota per le Europee (Foto by Michele Boni)

Elezioni, il liveblog di Amministrative e Europee 2019 in Brianza Domenica 26 maggio 2019, giorno di elezioni. In Brianza si vota per rinnovare il consiglio europeo e in 31 Comuni anche per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Il Liveblog.

Domenica 26 maggio 2019, giorno di elezioni. In Brianza si vota per rinnovare il consiglio europeo e in 31 Comuni anche per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Questo è il liveblog del CittadinoMb. Si vota solo domenica dalle 7 alle 23.

Ore 9. Tra i candidati mattinieri c’è Giuseppe Procopio (M5S), in corsa ad Agrate Brianza con Simone Sironi (insieme per Agrate) e Dino Bosisio (Agrate con).

Giuseppe Procopio (M5S), candidato ad Agrate Brianza

(Foto by Michele Boni)



Ore 8. I primi elettori hanno sfidato la domenica grigia e nuvolosa (ma le previsioni dicono che poi arriva un po’ di sole). Il Cittadino è arrivato alla domenica elettorale dopo il tour di Faccia a faccia in quindici comuni brianzoli al voto: qui il calendario e com’è andata, con video.

Seggi aperti a Lesmo alla scuola elementare di via Veneto

(Foto by Michele Boni)



Chi si candida e dove per le Amministrative? Qui ci sono tutti i nomi di chi è corsa alle elezioni nei Comuni della Brianza, i sindaci e i consiglieri comunali, e ci sono le risposte alle domande più frequenti (tipo: “Cosa mi serve per votare?”). Un ripasso per chi ne avesse bisogno. LEGGI l’articolo (VAI)

Nel vostro comune si vota solo per le Europee? Qui c’è una guida pratica: come si vota, chi sono i candidati che dalla Brianza puntano all’Europa, per cosa si candidano e che cosa dicono. LEGGI l’articolo (VAI)

Ore 7. Seggi aperti. I Comuni della Brianza al voto sono 31, Il Cittadino segue anche Paderno Dugnano (previsto ballottaggio) e Solaro, milanesi nell’immediato hinterland della provincia. La parte del leone la fa il Vimercatese con 18 Comuni; Besana in Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano e Muggiò sono quelli a rischio ballottaggio (il 9 giugno, se nessun candidato dovesse raggiungere il 50% dei voti più uno). Per tutti lo spoglio inizierà al termine delle operazioni per le europee (spoglio al via appena chiuse le urne) dalle 14 di lunedì.

