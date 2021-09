Elezioni: Giorgia Meloni ad Arcore per il candidato Maurizio Bono Ad Arcore arriva Giorgia Meloni per tirare la volata al candidato del centrodestra Maurizio Bono. L’appuntamento è per sabato 25 settembre.

Un altro big della politica in Brianza per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Ad Arcore arriva Giorgia Meloni per tirare la volata al candidato del centrodestra Maurizio Bono. L’appuntamento con la leader di Fratelli d’Italia è per sabato 25 settembre: incontrerà gli elettori arcoresi in largo Vela alle 10.30.

Nei giorni scorsi la campagna elettorale aveva portato in paese l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte per il candidato Luca Monguzzi. Il terzo candidato, del centrosinistra, è Paola Palma.

