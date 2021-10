Elezioni, CulturaIdentità festeggia il centrodestra a Arcore, Desio e Seveso Anche CulturaIdentità, l’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini, festeggia la vittoria del centrodestra alle elezioni ad Arcore, Desio e Seveso.

Ha sostenuto i candidati sindaci del centrodestra promuovendo incontri sul marketing del territorio e ora anche CulturaIdentità festeggia la vittoria a Arcore, Desio e Seveso.

“Siamo felici di aver dato il nostro piccolo contributo per una vittoria importante, perchè l’Italia da rilanciare e valorizzare è quella delle piccole province - ha detto il fondatore dell’associazione Edoardo Sylos Labini - Un grazie a Francesco Giarmoleo, responsabile di CulturaIdentità per la Lombardia, per l’impegno e l’amore per la sua terra”.

Le città di Desio ed Arcore sono passate al centrodestra con i nuovi sindaci Simone Gargiulo e Maurizio Bono, Seveso ha confermato il colore con la vittoria al femminile di Alessia Borroni.

