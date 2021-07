Elezioni comunali, sfida a quattro: anche Vimercate e BuonSenso in campo L’ex leghista Cinzia Nebel ha rotto gli indugi: dopo aver lasciato la coalizione di centrodestra la lista civica da lei guidata ha deciso di presentarsi alle comunali per sfidare Sartini (5 Stelle), Cereda (centrosinistra) e Sala (centrodestra).

Vimercate e BuonSenso rompe gli indugi e correrà alla conquista di Palazzo Trotti da sola. Dopo aver lasciato la coalizione di centrodestra la lista civica guidata da Cinzia Nebel ha deciso di presentarsi alle urne per ottobre.

«Noi avevamo posto delle condizioni chiare ai partiti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non ci saremmo alleati se nello schieramento fosse entrata Noi per Vimercate perché abbiamo posizioni politiche diverse - ha detto Nebel -. Però non vogliamo buttar via tutto il lavoro fatto finora e abbiamo stabilito che correremo da soli, nei prossimi giorni ufficializzeremo il nome del candidato sindaco le persone in lizza sono almeno tre».

Probabilmente sarà la stessa ex leghista o qualche altro membro del gruppo (il cui nome è ancora top secret) a dare battaglia a Francesco Sartini dei Cinque Stelle, Francesco Cereda del centrosinistra e Giovanni Sala del centrodestra. Sarà quindi una sfida a quattro per ottenere la fascia tricolore e il governo della città per i prossimi cinque anni.

