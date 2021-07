Elezioni comunali nella “Beverly Hills” della Brianza: a Lesmo centrodestra spaccato in tre L’ex borgomastro Marco Desiderati, l’avvocato Luca Zita e l’ex candidato sindaco del 2017 Alberto Grisi tutti in corsa per la poltrona di primo cittadino nell’area del centrodestra: è l’esito di veti e ripicche, ecco come è andata.

Si prospetta una campagna elettorale scoppiettante, quella che interesserà Lesmo nel corso dei prossimi mesi in vista delle comunali della primavera 2022. Ad oggi infatti per il solo centrodestra ci sarebbero almeno tre liste (e altrettanti candidati) uscite allo scoperto.

Marco Desiderati

Le tre liste farebbero capo a tre volti noti del panorama politico cittadino: l’avvocato Luca Zita, l’ex sindaco Marco Desiderati e l’ex candidato sindaco nel 2017 Alberto Grisi. Tre nomi che, se non dovessero riuscire a trovare un accordo per una corsa unificata, potrebbero portare a un evento storico per il paese brianzolo dal momento che, ad oggi, non si erano mai viste tre liste di ispirazione centrodestra correre per le elezioni. La notizia probabilmente più inaspettata è senz’altro la nuova discesa in campo di Desiderati, sindaco tra il 2002 e il 2012. «Già nel 2017 ero pronto a tornare in politica, ma quattro anni fa mi era stato chiesto di fare un passo indietro – spiega Desiderati –. In quell’occasione avevo acconsentito, ma ora non sono disposto a indietreggiare. L’idea è quella di presentare una lista civica che offra ai cittadini una visione sul futuro della nostra comunità, cercando di immaginare la Lesmo che verrà tra vent’anni. Dopo dieci anni di immobilismo bisogna recuperare tempo».

Alberto Grisi

Una lista civica è quella che ha in testa anche Alberto Grisi, che però ha spiegato come lui sia un semplice promotore del progetto e che non ha però intenzione di volersi candidare: «Questa idea nasce dall’esperienza che ho fatto in questi anni in consiglio comunale – spiega Grisi –. Ho visto un paese con grandi potenzialità inespresse. Ho quindi deciso di creare un contenitore attraverso il quale raccogliere l’interesse dei cittadini. Negli ultimi mesi abbiamo incontrato molte persone che hanno aderito al nostro progetto che vogliono insieme a noi esprimere al meglio tutto ciò che Lesmo ha da offrire. Io non mi candiderò, ma sono qui per mettere a disposizione l’esperienza fatta e aiutare chi raccoglierà questo impegno con la creazione di una lista civica».

L'avvocato Luca Zita

In ultimo la posizione dell’avvocato Zita che non ha risparmiato anche qualche frecciata sibillina verso la scena politica lesmese: «Ho vissuto questi anni di opposizione con la precisa ottica di portare in consiglio comunale la voce della collettività, che viene troppo spesso dimenticata. Il mio progetto è diretto a garantire alla comunità lesmese un gruppo unito, altamente professionale, composto da persone il cui unico scopo è quello di mettere a disposizione le proprie competenze al servizio della collettività. Non posso far altro che rammentare a chi si è già esposto, che l’unica realtà che si può definire civica è quella del nostro gruppo, Lesmo al Centro. A tempo debito scenderemo in campo con un progetto già ad oggi definito, comunque pronti a dialogare con chi ha a cuore la nostra collettività e non con chi appare guidato da scopi meramente personali».

