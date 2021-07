Elezioni comunali, il centrodestra di Verano Brianza ha scelto il candidato: è Alberto Ratti Si chiama Alberto Ratti, fa il commercialista, ed è il candidato sindaco per il centrodestra a Verano Brianza in vista delle prossime elezioni comunali.

Alberto Ratti sarà il candidato del centrodestra a Verano Brianza. L’ufficialità della nomina è arrivata nel pomeriggio di giovedì 1 luglio. «I partiti del centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, uniti si presentano alle prossime elezioni amministrative di Verano con il ragionier Alberto Ratti quale candidato sindaco della coalizione – si legge nel comunicato diffuso dalle segreterie provinciali di Fabrizio Sala, Andrea Villa e Rosario Mancino -. Lo ringraziano sentitamente per aver accettato e dato la propria disponibilità a rappresentare tutto il centrodestra nelle prossime amministrative di ottobre. Siamo assolutamente convinti che non si poteva fare scelta migliore nell’affidare al ragionier Alberto Ratti l’onere di rappresentare tutti gli elettori del centrodestra in questa competizione elettorale per poi, ne siamo certi, divenire il Sindaco di tutti i cittadini Veranesi. Consapevoli che questo nuovo impegno lo porterà a sacrificare il prezioso tempo che dovrà sottrarre al proprio lavoro ed alla propria famiglia i responsabili dei partiti del centrodestra, Carmelo Neri, Giovanni Meduri e Carmelo Grova, nell’augurargli un buon e proficuo lavoro, garantiscono sin d’ora il loro pieno e totale sostegno nella prossima campagna elettorale».

Quarantanove anni, professione commercialista, Ratti ha alle spalle un mandato da consigliere comunale di minoranza nel 1997. «Grazie alle segreterie provinciali e locali per avermi cercato – ha detto il candidato sindaco – Siamo più uniti che mai e stiamo lavorando a un programma ambizioso per bloccare la desertificazione di Verano e riqualificare l’ex oratorio maschile che non deve essere svenduto perché è un patrimonio dei veranesi».

