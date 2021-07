Elezioni comunali, ecco Giovanni Sala per il centrodestra di Vimercate: «L’unica promessa è il mio impegno» Giovanni Sala, già assessore all’Urbanistica, è il candidato sindaco della coalizione con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le civiche Vimercate Cambia e Noi per Vimercate. Si è presentato lunedì sera.

Il centrodestra di Vimercate ha presentato il suo candidato sindaco Giovanni Sala definendolo “l’alfiere della rivoluzione”. L’ex assessore all’Urbanistica ha debuttato ufficialmente lunedì 26 luglio al Cosmo Hotel come guida di una coalizione che annovera i partiti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le civiche Vimercate Cambia e Noi per Vimercate fondata dallo stesso Sala nel 2006.

Vimercare elezioni presentazione Giovanni Sala candidato centrodestra

(Foto by Michele Boni)

«Non so se qualcuno ha provato la ventura di una campagna elettorale. La preparazione è la parte più ardua. Riuscire a far convergere tutti su un programma condiviso che non è un libro dei sogni, ma una serie di priorità da mettere in campo – ha detto Sala -. Non facciamo promesse. Non faccio promesse, tranne una: il mio impegno. Perché non sappiamo cosa troveremo, qualora avessimo l’occasione di governare. Sappiamo solo che abbiamo le competenze, le capacità, la cultura, l’esperienza, l’energia per fare volare questa Città, per condividere il nostro sogno, tradotto nei nostri progetti, con tutti coloro che ci vivono e che ci lavorano». Anche se stuzzicato sull’argomento il candidato sindaco ha parlato anche di alcune priorità come «riaprire la piscina e la strada della Santa, far tornare Vimercate un punto di riferimento di tutta la Brianza Est, ascoltare i cittadini, innovare e rendere più sicura la città. E metteremo anche i cestini che mancano».

