Elezioni comunali, a Vimercate si presentano i candidati del Pd

Sfilano al “Basell” di Vimercate i candidati del Pd in vista delle elezioni comunali. Domenica mattina 5 settembre il candidato sindaco Francesco Cereda ha presentato insieme alla segretaria democratica Francesca Crippa i 16 candidati che puntano ad entrare in consiglio comunale, Un giorno no casuale, il primo del Festival dell’Unità, appuntamento fisso da anni a Oreno.

«Il lavoro per definire lista e programma di coalizione è durato diversi mesi ed è stato molto impegnativo – ha detto Crippa - Candidiamo Francesco come sindaco proprio lui che è cresciuto del nostro partito che non è fatto di slogan, ma di persone». A rincarare la dose ci hanno pensato il consigliere uscente Vittoria Gaudio che ha parlato di «ambizione e dovere di far tornare il centrosinistra a governare la città» e l’ex assessore Guido Fumagalli che ha definito «importante rimettere al centro della Brianza Est Vimercate e Francesco Cereda è la persona giusta per guardare avanti».

Durante la presentazione è intervenuto anche il senatore Roberto Rampi che ha spiegato: «nel Pd non è un io a prevalere, ma un noi. Si discute ma non si litiga». A chiudere la conferenza ci ha pensato lo stesso Cereda che nel ringraziare il partito che lo sostiene ha sottolineato: «noi abbiamo qualcosa in più rispetto agli altri ovvero il radicamento sul territorio. Sarà una campagna elettorale difficile, ma i prossimi cinque anni anche grazie al Pnrr potranno arrivare risorse sul territorio per essere rilanciato». La coalizione di centrosinistra è composta da cinque forze politiche: Vimercate Futura, Articolo Uno, Comunità Solidale, Vimercate a Colori e Pd.

