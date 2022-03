Elezioni comunali a Lissone, il Movimento 5 Stelle candida sindaco Pier Marco Fossati «È un lissonese che conosce bene il territorio, una persona con l’esperienza giusta per rappresentarci tutti» dice il Movimento nel presentare il candidato. Si tratta del secondo candidato sindaco ufficiale dopo Antonio Erba, alfiere della coalizione di centrosinistra.

Elezioni amministrative a Lissone: il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve e candida a sindaco il consigliere comunale Pier Marco Fossati.

«Per portare avanti il nostro programma serve un lissonese che conosca bene il territorio, una persona con l’esperienza giusta per rappresentarci tutti, per questo abbiamo deciso che la persona più adatta è il nostro consigliere uscente Pier Marco Fossati - annuncia il Movimento -puntare tutto su un lissonese significa legare ancora di più il MoVimento al territorio, conoscere le caratteristiche fondamentali della città valorizzarla e migliorarla dove serve, conoscere i bisogni dei lissonesi per migliorare la qualità della vita di tutti.Siamo fortemente convinti che serva cambiare le persone che amministrano per cambiare la nostra città».

In consiglio comunale Pier Marco Fossati ha rappresentato la “voce” dei 5 Stelle. «Con lui ci siamo sempre battuti per cercare di portare all’attenzione dei cittadini e dell’amministrazione tutte le innumerevoli problematiche. Tutto sempre con uno spirito costruttivo e con proposte concrete.

Amministrare non è una cosa semplice, soluzioni facili non esistono. Ciò nonostante - conclude il Movimento -possiamo garantirvi che l’esperienza maturata da tutti, in primis da Pier Marco in questi 10 anni di presenza sul territorio, ci ha riempito di coraggio, ci ha reso capaci di vedere in prospettiva una Lissone sicuramente diversa, una città migliore per il prossimo futuro. Una città vivibile in grado di accogliere le esigenze di tutti».

Fossati è al momento a Lissone il secondo candidato sindaco ufficiale dopo Antonio Erba, alfiere della coalizione di centrosinistra.

