(Foto by Gianni Radaelli)

Il candidato sindaco Antonio Erba (Foto by Gianni Radaelli)

Elezioni comunali a Lissone: Antonio Erba il candidato sindaco del centrosinistra «Oronorato della fiducia» ha detto il candidato che potrebbe prendere le redini di Concettina Monguzzi. È sostenuto da una coalizione formata da Listone, Pd, ViviLissone, Azione, Italia Viva, + Europa, il movimento paneuropeo Volt Europa e la lista civica “Lissone al centro per Erba sindaco”.

Antonio Erba è il candidato sindaco per la nuova coalizione di centrosinistra, di area moderata, progressista. Lo schieramento che sostiene il candidato, che attualmente è assessore all’ambiente e urbanistica, si è presentata sabato 29 gennaio e comprende il Listone, il Partito Democratico e ViviLissone, gli stessi gruppi che avevano sostenuto l’attuale sindaco Concettina Monguzzi, a cui si sono uniti i Azione, Italia Viva, + Europa, e il movimento paneuropeo Volt Europa oltre che la nuova lista civica “Lissone al centro per Erba sindaco”.

La presentazione di Antonio Erba (terzo da sinistra)

(Foto by Gianni Radaelli)

«Sono un lissonese, non ho mai avuto tessere di partito e sono onorato - ha detto il candidato Erba - della fiducia che tanti cittadini e gruppi politici ripongono in me, del fatto che ritengano che io possa essere la persona adatta a rivestire il ruolo di sindaco della mia città. Essere stato scelto è una responsabilità ma anche un onore, Lissone è la mia casa».

La coalizione intende proporre un programma di governo della città che prosegua e consolidi quanto è stato fatto sino a ora per la tutela dell’ambiente del territorio, l’attenzione verso i bisogni dei cittadini. «Si è formata, sin da subito, una grande squadra- continua Erba- fatta da professionisti che condividono il percorso di ascolto della città e dialogo con gli altri». I gruppi che sostengono il candidato sono soddisfatti per essere riusciti a riunire le forze individuando un candidato che rappresenti la coalizione. «Crediamo che possa essere la persona adatta per creare- dicono i rappresentanti della coalizione- una squadra unita e vincente».

