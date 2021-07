Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Elezioni comunali: a Briosco Verbicaro si ricandida dopo il commissariamento Antonio Verbicaro è il primo candidato sindaco per Briosco alle prossime elezioni: giovedì sera ha ufficializzato la sua intenzione di tentare il bis dopo la fine prematura del precedente mandato.

Antonio Verbicaro è il primo candidato sindaco per Briosco alle prossime elezioni. L’ex ispettore capo della Questura di Lecco ha ufficializzato la sua intenzione di tentare il bis dopo la fine prematura del precedente mandato.

LEGGI Dimissioni in massa in consiglio comunale, cade la giunta di Briosco



La notizia in un video diffuso sui canali social di “Verbicaro Sindaco” nella serata di giovedì 29 luglio: «Insieme al gruppo e ad altre persone ci presenteremo con entusiasmo alle prossime elezioni – ha detto Verbicaro – Questo per molteplici motivi: continuare nel sostegno ai soggetti più fragili e ai giovani che rientreranno a scuola, portare a termine gli interventi infrastrutturali in corso e quelli già deliberati che inizieranno a breve, infine puntiamo al concreto sviluppo dei progetti del nostro programma sospesi a causa della pandemia».

Nelle scorse settimane Verbicaro aveva già raccolto l’appoggio della Lega: ne avevano sostenuto la candidatura il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli, il consigliere regionale Alessandro Corbetta e il segretario provinciale Andrea Villa. Ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale sulle intenzioni di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

