Elezioni amministrative: il centrodestra ha presentato Maurizio Bono, ad Arcore anche Santanché Mercoledì sera ad Arcore il candidato sindaco del centrodestra Maurizio Bono si è presentato alla stampa attorniato da rappresentanti locali e sovracomunali dei partiti.

L’avvocato 53enne Maurizio Bono è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra per Arcore. Correrà alle prossime amministrative alla guida di una coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e dalla lista civica “Viviamo Arcore” di supporto al candidato che precisa di non avere tessere di partito.

Mercoledì sera in Largo Vela, Bono si è presentato alla stampa attorniato da rappresentanti locali e sovracomunali dei partiti. A fare gli onori di casa Lorenzo Belotti, coordinatore locale di Fratelli d’Italia con il consigliere regionale Federico Romani e il segretario provinciale Rosario Mancino con Pino Tozzi. Visita sul tardi da parte di Daniela Santanchè che ha chiacchierato con i militanti. Per Forza Italia si sono presentati i consiglieri comunali Claudio Bertani e Attilio Cazzaniga, per la Lega invece il segretario provinciale Andrea Villa.

Elezioni Arcore: Rosario Mancino, Maurizio Bono, Daniela Santanchè, Federico Roman, Lorenzo Belotti

Bono ha parlato della necessità di “ricucire lo strappo tra il Comune e la cittadinanza” dando nuovo impulso alla partecipazione: “il sindaco è quello che viene fermato dalla gente che vuole raccontargli un problema e il ruolo degli amministratori locali è proprio quello di risolvere i problemi dei cittadini”.

