Elezioni amministrative a Giussano, il centrodestra sceglie il leghista Citterio

Marco Citterio, 39 anni, sarà il candidato sindaco del centrodestra di Giussano alle prossime elezioni amministrative. La sua presentazione è avvenuta sabato 9 marzo in sala consiliare. Segretario della locale sezione della Lega Nord, la sua figura è sostenuta anche da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. Nella coalizione, anche la lista “Educazione civica”, presente anche alle passate amministrative con una connotazione repubblicana: fra coloro che stanno lavorando al progetto, infatti, c’è Giacomo Pasquina e sembrerebbe anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Zorloni (giunta di Gian Paolo Riva). In fase di definizione anche l’appoggio della lista “Io rispetto Giussano”, quella del consigliere Ettore Trezzi: proprio martedì in programma un’ultima riunione per definire alcune ulteriori dettagli del programma elettorale.

«Presentiamo la mia persona come candidato sindaco del centrodestra - ha detto il candidato sindaco Citterio, giussanese residente a Lissone – Oltre ai partiti tradizionali, c’è la convergenza di due liste civiche. Rispetto al programma, non abbiamo ancora terminato di esaminare tutti i punti, ma siamo a buon punto di condivisione. Giustamente, la lista di Ettore Trezzi, che vuole qualificarsi proprio per aspetti di carattere programmatico, preferisce prima trovare la totale convergenza sul programma, fatto, mi sento di dire, su cui siamo a buon punto».

«Questa presentazione nasce a seguito di un lavoro fatto dalle forze del centro destra e forze civiche che da anni ormai stanno lavorando insieme - ha dichiarato Citterio - Una volta al governo della città dovremo riorganizzare gli uffici per dare a cittadini e imprese risposte certe e veloci. Deve essere una città attrattiva non dormitorio. Il centro deve tornare a vivere, dando una prospettiva a chi vive. Costruiremo una squadra che sarà sul territorio e negli uffici perché la politica deve tornare a farsi sentire»

«La nostra presenza qui è nella normalità delle cose - ha dichiarato Adriano Corigliano di Forza Italia - Dal 2009 siamo insieme, prima al governo, poi nel 2014 all’opposizione, ora in coalizione. L’attuale amministrazione ha peccato di inefficienza. Abbiamo fatto più noi fra i banchi dell’opposizione che loro. I problemi sono tangibili: verde, incuria, illuminazione». «Appoggiamo a pieno nuovo candidato sindaco per fare bene - ha aggiunto Paola Ceppi per Fratelli d Italia - Speriamo, con questa unione, di riuscire a vincere al primo colpo». «La nostra lista che era già presente da anni, una lista di qualità - ha dichiarato Alessandro Redaelli per la lista “Educazione civica” - Citterio è giovane ma una garanzia».

Dovrebbe invece essere la prossima settimana quella buona anche per la definizione del candidato sindaco del centrosinistra. Venerdì 8 marzo, come riferito dal segretario del Partito democratico Roberto Colzani, si è tenuto un incontro con l’altra lista attualmente in maggioranza, “Servire Giussano”, da cui potrebbe arrivare il candidato. Nei giorni scorsi, infatti, è emerso il nome dell’attuale assessore al Bilancio Stefano Viganò. In merito, però, nessuno si sbilancia. E non è ancora nemmeno tutto certo se l’attuale primo cittadino abbia definitivamente deciso di non ricandindarsi. Ad appoggiare quello che sarà il candidato del Partito democratico, nel segno della continuità o con un nuovo nome, dovrebbe esserci anche la lista «L’altra Giussano», una compagine nata da poco e non presente alle comunali di cinque anni.

In vista delle prossime amministrative, si profila, insomma, uno scenario a tre: Marco Citterio per il centrodestra, il candidato di una coalizione con il Partito democratico e due liste civiche, e il Movimento 5 Stelle (candidato sindaco Luigi Stagno), che, come dichiarato sin dall’inizio, si presenterà da solo al prossimo appuntamento del 26 maggio.

