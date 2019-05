Elezioni amministrative a Giussano: ecco chi sono i candidati al consiglio Tutti i candidati al consiglio comunale di Giussano nelle elezioni amministrative di domenica 26 maggio: il 21 il Faccia a faccia organizzato dal Cittadino.

Un esercito di candidati a Giussano per la conquista di un posto in consiglio comunale: così si presentano le elezioni amministrative del 26 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a votare per il primo turno. Eccoli lista per lista (al più presto le foto mancanti). Il 21 maggio il faccia a faccia tra candidati sindaco organizzato dal Cittadino in sala consiliare di piazza Aldo Moro.

Partito democratico

Il Partito democratico

Venerdì sera in Villa Mazenta è avvenuta la presentazione dei candidati del Partito democratico (candidato sindaco Stefano Viganò): Pierluigi Elli, 49 anni, disegnatore meccanico, Roberto Colzani, 28 anni ingegnere, Luigi Fraquelli, dipendente pubblico in pensione (60 anni), Emanuela Bellotti, 51 anni, architetto, Matteo Botta, 31 anni, ingegnere, Stefania D’Asaro, 29 anni, impiegata, Daniele Viganò, 23 anni, studente di Ingegneria, Silvia Trivini Bellini, 36 anni, imprenditrice, Massimo Beacco, 60 anni, impiegato, Elisa Grosso, 42 anni, avvocato, Matteo Pisano, 22 anni, disoccupato, Giuseppe Motta, pensionato (già rappresentante), 66 anni, Silvia Rossini, 44 anni, direttrice vendite, Letizia Pirovano, 68 anni, biologa, Shpetim Qesja, 69 anni, ingegnere, Antonio Ripullone, farmacista in pensione, 70 anni. Pierluigi Elli è stato presidente del consiglio comunale ed Elisa Grosso assessore all’Istruzione. Fra i candidati, il segretario locale del Pd, Roberto Colzani.

Io rispetto Giussano

Io rispetto Giussano

Adriana Ballabio, ex professoressa del Liceo artistico “Amedeo Modigliani”, Andrea Barzaghi, commercialista e docente all’ Università Studi di Milano, Edoardo Bartesaghi, ingegnere, Gabriele Bellotti, architetto, Anna Maria Berti, professoressa alle scuole medie “Alberto da Giussano” di Giussano, Pinuccia Borgonovo, casalinga, Franco Califfo, geometra – imprenditore, Maurizio Caglio, consulente aziendale, Elisabetta Citterio, caposala del dottor Clauido Manzini agli Istituti Zucchi di Monza, Giuseppe Frigerio, pensionato e persona attiva tra i volontari, Angelo Galimberti, imprenditore, storico carrozziere di Paina, Claudia Galimberti, studentessa, Giovanni Maggioni, noto imprenditore in città, Felice Pozzi, impiegato (già dipendente del Comune di Giussano, all’ufficio tecnico), Franco Ratti, pensionato – rappresentante, Veronica Trezzi, avvocato civilista.

Sono i candidati per la lista civica “Io Rispetto Giussano”, che, alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, sosterrà il candidato sindaco del centrodestra Marco Citterio.

Movimento 5 stelle

È in programma martedì 7 in sala consiliare la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle a supporto del candidato sindaco Luigi Stagno. Saranno presenti anche alcuni candidati del M5S alla prossime elezioni europee e il consigliere regionale Marco Fumagalli. Questi i loro nomi: Simone Intorre, Claudia Alba, Antonio Citera, Luiz Marta De Poli, Fulvia Massioli, Alessandra Citterio, Gloria Soffritti, Giuseppe Fornitto, Anna Bartesaghi, Fabio Zanchi, Angelo Somaschini, Roberto De Marco, Riccardo Corrado, Albano Valente.

Lega

Lega

Domani, domenica, alle 10, nella sede di via Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione della lista della Lega. Questi i candidati consiglieri: Stefano Tagliabue 66 anni, direttore tecnico, già consigliere comunale e capogruppo Lega, Sara Citterio, 34 anni, impiegata, Umberto Ballabio, 60 anni, medico chirurgo, già assessore, Valeria Boffi, 35 anni, grafica e consulente social media, Federico Binda, 28 anni, impiegato, socio fondatore e direttore sportivo Asd Giussano calcio, Donatella Nespoli, 53 anni, impiegato tecnico, membro consiglio amministrazione di Residenza Amica, Luigi Della Bona 51 anni, imprenditore, già consigliere comunale, Sabrina Co-stanzo, 38 anni, casalinga, Roberto Villa, 32 anni, manutentore tecnico,capo squadra protezione civile Giussano , Emanuela Maria Antonia Noseri, 21 anni, studentessa, Mirco Cantin, 39 anni, logistic manager, Marika Colzani, 38 anni, libero professionista , Davide Nicolaci, 35 anni, imprenditore, Francesca Manzotti, 42 anni, psicologa, Ennio Pastorelli, 63 anni, pensionato,Sara Pivato, 22 anni, impiegata.

Forza Italia

Forza Italia

Adriano Corigliano, Silvia Ascari, Elena Brivio, Giacomo Crippa, Tiziano Farina, Alessia Galimberti, Solej Longoni, Letizia Mauri, Giuseppe Mazzotta, Stefano Prete, Vito Proscia, Cristiano Radaelli, Giada Sironi, Stefano Tagliabue, Arianna Turati, Andrea Valsecchi sono i candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative per Forza Italia (candidato sindaco Marco Citterio): la presentazione della lista è in programma lunedì 6 alle 21 in sala consiliare.

Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia

Martedì 14, in sala consiliare, alle 21, la presentazione della lista dei “Fratelli d’Italia” (candidato sindaco Marco Citterio). Questi i nomi dei candidati al consiglio comunale: Paola Ceppi, Valentina Ragone, Angela Barni, Giulia Bassini, Stefano Boffi, Maurizio Braga, Laura Carolina Maria Brenna, Nicola Camarda, Fabiano Carrera, Fabrizio Crippa, Carlo Elli, Lorenzo Rorato,Francesco Santarceri, Fabio Trezzi.

Educazione civica

“Educazione civica” (coalizione di centrodestra) si presenterà lunedì 13 alle 21 in sala consiliare. Questi i candidati al consiglio comunale Giuseppe Bonato, Valeria Colzani, Alberto Crippa, Maurizio Fratea, Luigi Giacomini,Marina Camparado, Francesco Grisi, Flavio Antonio Longoni, Rosa Martena, Marta Mesiano, Santo Nicotra, Tiziana Pasquina, Chiara Pozzoli, Alessandro Redaelli, Michele Turati, Andrea Zanella .

Servire Giussano

Servire Giussano

Presentazione ufficiale giovedì scorso, per la lista “Servire Giussano - I Cittadini al Centro” (coalizione centrosinistra), «composta da persone moderate provenienti dal volontariato, dall’associazionismo, dalle attività parrocchiali e dal cooperativismo appassionate alla politica, non alla “cadrega” – ha spiegato Emilio Nespoli». Per presentarsi hanno scelto Villa Mazenta «per la nostra lista civica, un luogo simbolo perché è lì che, cinque anni fa, ci siamo presentati ai cittadini e perché è il luogo che noi abbiamo salvato opponendoci alla sua vendita, vendita che invece voleva fare la precedente amministrazione “Lega-Forza Italia”, ora capeggiata dal candidato sindaco Marco Citterio». Questi i nomi dei candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio (candidato sindaco Stefano Viganò): Luca Elli, Emilio Antonio Nespoli, Alice Brunati, Riccardo Somaschini,Matteo Augello Patrizia Croci, Giovanni Giuseppe Guidi, Gianni Margherita, Natalia Rivolta, Dario Mario Villa, Paola Citterio, Massimo Colombo, Maria Chiara Brenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA