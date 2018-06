Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Elezioni amministrative 2018, il live blog del ballottaggio in Brianza Il live blog del CittadinoMb. Cinque Comuni della Brianza al ballottaggio domenica 24 giugno per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso.

Ore 8. Domenica 10 giugno, per il primo turno, in Brianza avevano votato otto Comuni: oltre ai cinque oggi al ballottaggio anche Macherio, Cogliate e Lazzate che hanno eletto subito il loro sindaco (con meno di 15mila abitanti). Macherio ha riconfermato Mariarosa Redaelli, Lazzate sempre alla Lega con Loredana Pizzi, Cogliate ha cambiato con la vittoria di Andrea Basilico. LEGGI qui come era andato il primo turno (VAI)

Ore 7.30. Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi di appartenenza con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. La scheda elettorale di colore azzurro riporta prestampati in due distinti rettangoli i nomi dei candidati ancora in lizza: si vota tracciando un segno sul rettangolo del candidato preferito.

Ore 7.15. Dieci candidati per cinque poltrone: sfide (in foto da sinistra) Cerqua-Rossi a Seregno, Veggian-Paoletti a Carate Brianza, Pizzigallo-Pagani a Nova MIlanese, Allievi-Butti a Seveso, tutti con il centrodestra in vantaggio. Troiano-Balconi a Brugherio è la sola partita col centrosinistra avanti. LEGGI qui chi sono (VAI)

Ore 7. Urne aperte. Si vota solo domenica dalle 7 alle 23 e la prima incongnita è l’affluenza: al primo turno, il 10 giugno, l’affluenza provinciale era stata del 52,92% contro il 58,80 delle precedenti elezioni comunali, nel 2013, su due giornate. In Lombardia aveva votato il 55,13% degli aventi diritto (62,76).

